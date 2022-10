Oroscopo Paolo Fox weekend e settimana prossima, dal 15 al 21 ottobre

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 11, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox e le prime previsioni astrologiche della nuova settimana

E’ uscito oggi in tutte le edicole il nuovo numero di DiPiùTV, nel quale l’astrologo de I Fatti Vostri ha rivelato, come da tradizione, l’oroscopo del weekend e della settimana. Anche stavolta Fox ha assegnato alla settimana un giudizio tra: fantastica, buona, discreta, sufficiente e difficile. Scopriamo, in questo paragrafo, gli astri dei primi quattro segni, mentre nei successivi due parliamo delle previsioni dei rimanenti otto segni.

ARIETE: settimana discreta; l’amore non sarà in cima ai pensieri, mentre nel lavoro si andrà avanti con qualche piccola difficoltà;

TORO: buona la settimana di questo segno; in amore ci si stanca di certi ritmi, mentre nel lavoro sono previste proposte interessanti;

GEMELLI: settimana fantastica, anche se le coppie che convivono da poco dovranno fare i conti con le spese eccessive;

CANCRO: settimana discreta; in amore bisognerà parlare con attenzione, mentre nel lavoro mancheranno gli stimoli.

Oroscopo weekend e prossima settimana di altri quattro segni: cosa dicono le stelle?

Passiamo, ora, alle previsioni zodiacali di Paolo Fox del secondo gruppo di segni, ricordando che su un precedente numero della rivista citata all’inizio dell’articolo l’astrologo ha rivelato lo zodiaco di oggi e domani.

LEONE: settimana fantastica; le giovani coppie sono favorite in questo momento, mentre nel lavoro c’è una situazione di grande forza;

VERGINE: settimana buona; in amore si potrà tentare una soluzione dopo vari malintesi, mentre nel lavoro si rivelerà interessante il settore delle collaborazioni;

BILANCIA: buona anche la settimana di questo segno; le coppie rimaste in piedi dopo le provocazioni della primavera e dell’estate, ora sono più forti;

SCORPIONE: settimana discreta per questo segno; per l’amore è in arrivo un cielo di grande rilevanza, mentre nel lavoro sono previste opportunità uniche.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni da sabato 15 a venerdì 21 ottobre dei segni rimanenti

Concludiamo con l’oroscopo settimanale dei segni dello zodiaco dei quali non abbiamo parlato nei due paragrafi precedenti.

SAGITTARIO: settimana fantastica; le coppie collaudate dovrebbero ritrovare un po’ di vivacità;

CAPRICORNO: settimana buona; in amore Venere è ancora contraria ma ciò non significa che vi possano essere problemi insormontabili;

ACQUARIO: fantastica la settimana di questo segno, anche se le responsabilità peseranno sulla vita di coppia;

PESCI: settimana buona; chi si ama avrà la possibilità di sposarsi entro qualche mese.