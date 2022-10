Oroscopo settimana dal 12 al 18 ottobre: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 12, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale fino a martedì 18 ottobre: le previsioni di Antonio Capitani

E’ uscito oggi l’ultimo numero del periodico Vanity Fair, al cui interno i numerosi lettori hanno trovato l’oroscopo del popolare astrologo.

ARIETE: saranno giorni in cui avrete parecchie soddisfazioni in qualsiasi campo. State con gli occhi ben aperti per quanto riguarda il lavoro.

LEONE: mai come in questo periodo vi sentite perspicaci e lucidi. Nel lavoro nessuno riuscirà a starvi dietro.

SAGITTARIO: molto bene il lavoro, soprattutto quello di squadra. Cercate di prendervi qualche pausa perchè a lungo andare mancheranno le energie.

TORO: vi siete messi degli obiettivi da raggiungere, ma in questo periodo non sarà facilissimo. Abbiate pazienza perchè la svolta è vicina.

L’astrologo sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair si è poi concentrato su un altro gruppo di segni zodiacali dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro.

VERGINE: finalmente nel lavoro ci sarà concretezza e i miglioramenti saranno tangibili fin da subito. Cercate di avere cura di voi stessi.

CAPRICORNO: vi sentirete fortissimi e vigorosi. Evitate però di essere sempre diplomatici in ogni occasione.

GEMELLI: la vostra fitta rete di pubbliche relazioni vi tornerà molto utile nei prossimi giorni. Bene sia i soldi che l’amore.

BILANCIA: nei prossimi giorni sarete parecchio produttivi. Attenzione però a non perdere la calma troppo facilmente.

Antonio Capitani ha poi svelato su Vanity Fair le sue previsioni sull’ultimo gruppo di segni zodiacali consultabili qui di seguito (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: dovete mettere a frutto i vostri talenti perchè questa potrebbe essere la mossa vincente nei prossimi giorni.

CANCRO: siete davvero pieni di idee in questo periodo. Mettetele assolutamente in atto. Ritagliatevi qualche momento per rilassarvi.

SCORPIONE: state vivendo un periodo un po’ di stasi, ma non vi preoccupate perchè a breve la situazione cambierà.

PESCI: vi state dando parecchio da fare in questo periodo e i risultati arriveranno molto presto. Evitate di aiutare sempre tutti.