Oroscopo settimanale Simon & the stars: previsioni dal 17 al 23 ottobre

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 16, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo a Citofonare Rai2

Torna anche oggi Citofonare Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego e con esse anche l’appuntamento con l’oroscopo di Simon & the stars. Il noto esperto di astri ha rivelato la consueta classifica settimanale, organizzando i segni zodiacali in una posizione dalla dodicesima alla prima, dal meno fortunato al migliore. La classifica che andremo a riportarvi di seguito è quella della settimana 17-23 ottobre. Queste le ultime quattro posizioni secondo Simon:

CAPRICORNO: potrebbero arrivare critiche e piccoli attacchi nei prossimi giorni. Dodicesimo posto.

ARIETE: siete in crescita, vi sentite sempre sotto osservazione. Dite le cose dritto per dritto, domani avrete voglia di dirne quattro a qualcuno, mercoledì e giovedì potreste togliervi una soddisfazione. Undicesimo posto.

CANCRO: decimo posto, i prossimi saranno dei giorni positivi per voi. Non sentitevi in discussione.

SCORPIONE: siete più chiusi e diffidenti che mai, cercate di non rinunciare alle situazioni, anche se potreste rifiutare una proposta interessante. Nono posto.

Simon & the stars, i segni di mezzo nella classifica settimanale

L’astrologo ha poi rivelato altre posizioni della classifica settimanale dell’oroscopo per quanto riguarda il periodo 17-23 ottobre. Ecco i segni posizionati a metà classifica, con tante novità rispetto alla passata settimana:

TORO: ottavo posto, dei progetti potrebbero saltare ma le cose si aggiusteranno.

VERGINE: settimo posto, periodo piuttosto strano e c’è grande confusione con sovraccarico di impegni. Giovedì e venerdì vi permetteranno di rimandare al mittente qualcosa e riorganizzarsi.

PESCI: sesta posizione, inizia una grandissima rimonta, potrete riprendere in mano un progetto accantonato per questioni economiche.

LEONE: quinta piazza per voi, settimana forte che aumenta le vostre quotazioni sul lavoro. Durante la settimana mandate curriculum, salgono le quotazioni anche in amore.

I segni più fortunati della settimana secondo l’esperto

Infine ecco quali sono secondo Simon & the stars i segni meglio messi in questi giorni:

ACQUARIO: quarto posto, potrete portare a casa una gratifica economica sul lavoro. Avete bisogno di un viaggio amoroso.

SAGITTARIO: terzo posto per voi, qualcuno ritornerà a lavoro o inaugurerà un nuovo ruolo. Avrete grandi conferme e soddisfazioni.

GEMELLI: medaglia d’argento per voi, è un bel periodo. Tra giovedì e venerdì potrebbe riemergere una questione di condominio risolvibile una volta per tutte.

BILANCIA: primo posto, fatevi avanti e prendetevi la scena. Settimana splendida per l’amore.