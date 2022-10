Verissimo, ospiti dell’8 e 9 ottobre: grandi nomi da Silvia Toffanin

Francesca Chillemi torna da Silvia Toffanin: e non sarà sola

Manca solo un giorno al nuovo weekend e come ogni settimana tantissimi saranno i volti che si racconteranno nel programma di Canale5. Per quanto riguarda gli ospiti di sabato 8 ottobre di Verissimo ci sarà un gradito ritorno. Ovvero quello di Francesca Chillemi che sarà stavolta insieme a Chiara Tron, attrice che in Viola come il mare interpreta Tamara. Le due sul set hanno legato tantissimo, tanto da diventare amiche anche al di fuori delle telecamere. Solo poche settimane fa la Chillemi aveva aperto la stagione del programma arrivando con Can Yaman. Sempre per quanto riguarda il mondo della recitazione nella stessa puntata ci sarà anche Sarah Maestri, l’attrice che dopo una lunga battaglia è riuscita ad adottare da single una bambina arrivata in Italia dopo la tragedia di Chernobyl.

Gli ospiti di Verissimo dell’8 e 9 ottobre: il ricordo dell’attore e comico scomparso

Oltre al modo della recitazione sabato 8 ottobre Silvia Toffanin accoglierà anche Vera Gemma, ex naufraga de L’Isola dei famosi, premiata all’ultimo Festival di Venezia nella sezione Orizzonti come miglior attrice. E ancora, spazio al mondo della musica con Rocco Hunt, protagonista indiscusso delle hit estive. Infine ci sarà anche Adriana Volpe, ex opinionista del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda invece la puntata di domenica verrà dedicato uno spazio a Bruno Arena, grande comico italiano, scomparso il 27 settembre scorso. A ricordarlo in studio ci saranno Max Cavallari, amico di sempre e spalla del duo I fichi d’india, la moglie Rosy e il figlio Gianluca.

Silvia Toffanin accoglie Piera Maggio in trasmissione: il ricordo della bimba mai ritrovata

Dopo aver vissuto a Verissimo un’intervista emotivamente forte la conduttrice accoglierà anche questa domenica una donna che racconterà il suo dolore immenso. Si tratta di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, che presenterà il suo libro dal titolo Denise – Per te, con tutte le mie forze. A presentare un libro ci sarà poi anche Paolo Bonolis che ha scritto il romanzo dal titolo Notte fonda. Infine la Toffanin, per lo spazio dedicato all’amore, domenica accoglierà anche Rita Rusic con il fidanzato Cristiano.