Verissimo: Piera Maggio racconta delle verità mai dette su Denise Pipitone

Piera Maggio e le rivelazioni inedite: “Per la prima volta mi apro su cose private”

Un’intensa e struggente intervista è quella che la mamma di Denise Pipitone ha rilasciato oggi su Canale5. Nella nuova puntata di Verissimo Piera ha presentato il suo nuovo libro Denise. Per te, con tutte le mie forze nel quale per la prima volta vengono raccontati dei fatti inediti.

“E’ stato qualcosa di molto emozionante per me perché per la prima volta mi apro su determinate cose private della mia vita”

ha spiegato Piera. Si tratta, in particolare, di aspetti che fino ad ora aveva preferito tenere per sé per tutelare la privacy del figlio Kevin. Quest’ultimo, però, ha acconsentito alla stesura del libro che finalmente permette a Piera di liberarsi anche di alcuni pesi.

La mamma di Denise Pipitone a Verissimo: “Sono stata combattuta”

Nel corso dell’intervista ecco dunque che Piera Maggio ha raccontato la sua verità rispetto al matrimonio avuto con Tony Pipitone, con il quale si è sposata giovanissima, a 18 anni, e più per la voglia di libertà. La coppia non riusciva ad avere figli e così, dopo diversi esami fatti, si è scoperta che Piera poteva averne mentre Tony no. Ecco dunque che la coppia ha deciso di ricorrere ad un’inseminazione artificiale. Kevin dunque non è realmente figlio di Tony e il ragazzo l’ha saputo all’età di 23 anni.

“Sono stata sempre combattuta per il rischio di traumatizzarlo ancora di più. Non volevo caricarlo anche di questa verità”

ha spiegato Piera.

Piera Maggio finalmente è libera: “Ho aspettato anche a discapito di me stessa”

Anche se c’è ancora il dolore immenso per la scomparsa di Denise Pipitone, di cui è stata fatta una serie, Piera può finalmente riconquistare un pezzo di libertà che per lungo tempo le era stato negato da lei stessa e dai pregiudizi della gente. Se infatti ha scelto di non dire nulla al figlio Kevin per così tanto tempo è perché aveva paura.

“Ho aspettato anche a discapito di me stessa”

ha detto commossa. Poi, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Piera ha ricordato sempre Denise al presente perché il suo cuore di mamma le dice che è ancora viva.