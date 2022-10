Viola come il mare, anticipazioni 3 puntata: nuove verità sul papà di Viola

Viola Vitale scopre nuovi dettagli sul papà

In queste ore sta andando in onda la seconda puntata della nuova fiction di Canale5, prodotta dalla Lux Vide, ma i colpi di scena sono soltanto all’inizio. Infatti, stando alle anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare, la prossima settimana accadrà di tutto. Per quanto riguarda la protagonista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, continuerà la sua ricerca per trovare il padre. Ad aiutarla ci sarà Raniero, che si mette a sua completa disposizione per aiutarla nella ricerca. E proprio grazie a lui la giornalista scoprirà qualcosa di importante. Pare che anni fa la madre di Viola sia tornata a Palermo, ma la figlia è rimasta all’oscuro di questo viaggio. Perché? Cosa le nascondeva la madre? E cosa c’è dietro quel ritorno a Palermo dove suo padre ha sempre vissuto?

Viola come il mare: i due protagonisti sempre più lontani

Nel corso della prossima puntata, in onda venerdì 14 ottobre, Francesco Demir e Viola Vitale si allontaneranno molto. E se lui, da una parte, si avvicinerà a Farah, lei, dall’altra, sarà sempre più complice con Raniero. Ma quest’ultimo è davvero un uomo di cui potersi fidare? Viola sembrerà raggiungere una certa serenità accanto all’uomo mentre Francesco si ritroverà in un vicolo cieco con la sua indagine sul traffico di esseri umani. Farah non sembrerà così tanto d’aiuto come sperato ma tra i due inizierà ad esserci una certa attrazione.

Due nuovi casi per Francesco Demir e Viola Vitale

Oltre alle vicende personali, sia sentimentali che del passato, i due protagonisti di Viola come il mare dovranno occuparsi anche di due casi. Il primo, che non li vedrà particolarmente vicini, riguarderà la morte di un imprenditore. La redazione di Sicilia Web News, diretta da Claudia Forensi, che nasconde tanto dietro la corazza, verrà coinvolta in maniera diretta. Infatti uno dei miglior giornalisti della redazione sembrerà essere implicato nell’omicidio. Il secondo caso, che vedrà i due protagonisti tornare a lavorare insieme riguarderà, invece, un uomo investito da una macchina guidata da un pirata della strada. La verità però potrebbe essere molto più complessa di quella che appare.