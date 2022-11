Chiara Nasti mamma, nato Thiago! (FOTO). Gioia per papà Mattia Zaccagni

E’ nato il figlio della coppia: grande gioia per Chiara Nasti

Fiocco azzurro per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni! La celebre coppia ha visto venire al mondo il piccolo Thiago, visto che la influencer ha partorito proprio nelle scorse ore il maschietto nato dall’amore con il calciatore della Lazio. Non si sa di preciso a che ora sia nato il piccolo, perché il neo papà non ha rivelato ancora tutti i dettagli relativi al nuovo arrivato. Zaccagni si è limitato, si fa per dire, a dare la notizia sui social, magari sarà mamma Nasti ad approfondire tutto nei prossimi giorni. E certamente non mancheranno dei dettagli su questo grande giorno tanto atteso, con qualche curiosità sul parto che le neo mamme spesso e volentieri raccontano. E dunque è lecito attendersi tante informazioni in più, quello che è certo è che il piccolo Thiago è venuto al mondo proprio oggi mercoledì 16 novembre 2022.

L’annuncio via social di Mattia Zaccagni

La notizia del parto di Chiara Nasti è arrivato proprio da parte del talentuoso calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, che adesso avrà anche qualche giorno da godersi insieme al piccolo visto che non sarà impegnato con l’Italia ai Mondiali vista l’eliminazione dello scorso marzo dalla rassegna continentale. L’ex calciatore del Verona è intervenuto su Instagram, abbracciando virtualmente il figlio Thiago e facendo così il lieto annuncio: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. Una gioia indescrivibile per la coppia, che ha fatto il pieno di auguri sui social da parte dei tanti follower che entrambi vantano.

Quante polemiche prima del parto

Oggi è il giorno della gioia per la coppia formata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che potranno finalmente pensare al bello e mandare definitivamente alle spalle tutte le polemiche dei mesi scorsi. Come ricorderete i due finirono nell’occhio del ciclone quando lo scorso maggio il calciatore ha deciso di comunicare il sesso del futuro nascituro insieme alla sua dolce metà affittando l’intero stadio Olimpico di Roma, dove si esibisce regolarmente con la sua Lazio nella quale sta molto ben figurando nel corso di questa stagione calcistica. Poi i due tornano in mezzo ai chiacchiericci dopo i cori dei tifosi della Roma su Zaniolo dopo la vittoria della Conference League, con i supporter romanisti che hanno additato molto volgarmente all’ex fidanzato di Chiara Nasti la paternità del figlio in arrivo. Thiago è invece il frutto dell’amore di Chiara e Mattia, giunti oggi al giorno più bello e atteso.