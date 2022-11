Stop ad Ore 14, Milo Infante infuriato: “Decisione che non ci fa piacere”

Ore 14 si ferma, il conduttore non nasconde l’amarezza: “Abbiamo una cosa da dire”

La puntata di oggi del talk del primo pomeriggio di Rai2 si è chiusa con un po’ di amarezza da parte del conduttore. In molti sanno, infatti, che tra pochi giorni partiranno i Mondiali di calci che si disputano in Qatar e per questo i palinsesti di Rai1 e Rai2 subiranno moltissime variazioni e cambiamenti. Ed anche il talk di Rai2 non farà eccezione. Tuttavia, nell’annunciare lo stop di Ore 14, Milo Infante si è mostrato parecchio furioso ed arrabbiato per questa scelta.

“Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamo perché così deve essere.”

ha premesso il conduttore

Milo Infante furioso per lo stop del suo programma: “Ci mancherete tantissimo”

Nel dettaglio, quella conclusa oggi è l’ultima puntata di Ore 14 che appunto si fermerà per più di una settimana tornando in onda martedì 29 novembre. Il conduttore, infatti, senza nascondere tutto il suo disappunto ha aggiunto:

“Ore 14 si ferma oggi, venerdì. Ci rivedremo martedì 29 novembre. È una pausa lunga ci mancherete tantissimo e speriamo un pochino di mancarvi anche noi ma, sapete, ci sono i Mondiali in Qatar e la programmazione della Rai cambia per seguire questo evento sportivo.”

Dunque il talk di Rai2 incentrato sul racconto di fatti cronaca tornerà in onda martedì 29 novembre sempre a partire dalle 14.00 in punto sul secondo canale della Tv di Stato per poi dare la linea alle 15.15 a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco. Infante, dopo il suo lungo discorso di disaccordo con la scelta della Rai, ha ringraziato tutti i suoi ospiti che sono intervenuti, i telespettatori che in numero sempre più crescente lo seguono e tutta la sua squadra di lavoro. Di recente, invece, il conduttore ha avuto attimi di tensione con un ospite.

Palinsesti stravolti per i Mondiali in Qatar: come cambia il pomeriggio di Rai2

Le messa in onda dei Mondiali di calcio in Qatar non ha stravolto solo i palinsesti di Rai1, salteranno infatti Domenica In e Da noi a ruota libera nonché la soap Il paradiso delle signore ma anche quelli di Rai2. Per una settimana si fermeranno Ore 14 di Milo Infante, il talk incentrato sullo scontro generazionale tra Boomer e Generazione Z Bella Ma’, condotto da Pierluigi Diaco nonché il docureality di Mia Ceran Nei tuoi panni. Le partite, infatti verranno trasmesse dalle 13.45 fino alle 19.00 intervallate dal Tg2.