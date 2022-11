Serena Bortone, dolore a Oggi è un altro giorno: “Era malato da tempo”

Dispiaciuta la conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Morto il politico Roberto Maroni”

Ha aperto lo spazio di politica parlando della morte di Roberto Maroni oggi, martedì 22 novembre 2022, Serena Bortone. “La notizia è di questa mattina. Maroni è stato una figura molto importante del nostro panorama politico” sono state le parole con le quali la conduttrice ha introdotto lo spazio in questione e l’omaggio all‘ex Ministro dell’Interno scomparso a causa di una brutta malattia. “Ricordo che ha fondato, assieme ad Umberto Bossi, la Lega” ha detto inoltre, ricordando anche che è stato tre volte Ministro, due volte Ministro degli Interni e una volta Ministro del Lavoro. “E’ stato poi Presidente della Regione Lombardia” ha aggiunto successivamente, mentre la regia del programma ha mandato in onda in sovraimpressione una foto del politico, venuto a mancare alle 4.00 della notte scorsa all’età di 67 anni.

“Nessuno si aspettava la sua morte”, sconvolta la conduttrice di Oggi è un altro giorno

“Roberto era malato da tempo, ma nessuno si aspettava questa notizia così brutta” ha poi continuato Serena Bortone, in uno studio nel quale è calato il silenzio assoluto. Prima di cedere la parola ai suoi ospiti, Serena ha ricordato anche che Maroni ha firmato il suo ultimo editoriale proprio pochi giorni fa, nonostante fosse ormai gravemente malato. Elisabetta Gardini di Forza Italia, invitata proprio per lo spazio dedicato alla politica, ha dichiarato in proposito:

E’ una notizia triste che ha colto alla sprovvista tutti quanti e devo dire che dai messaggi arrivati dai vari partiti, è unanime il riconoscimento: è stato un uomo di grande capacità e umanamente una persona bella e perbene.

“E’ una grande perdita” ha poi concluso la Gardini.

A Oggi è un altro giorno il ricordo di Roberto Maroni: “Tratto signorile il suo”

La parola è poi passata a Enrico Borghi del Partito Democratico, il quale ha dichiarato: “Siamo stati avversari, ma averne di avversari come lui, perchè il tratto della sua persona è sempre stato estremamente signorile: sapeva dividere gli elementi della politica da quelli delle considerazioni umane e personali”.

E’ una grande perdita per il suo partito, per la regione Lombardia e per tutta la politica italiana

ha quindi concluso Borghi, dopo il quale ha ripreso la parola Serena Bortone dicendo che Maroni amava la musica e suonava l’organo: “A lui poco fa ha dedicato un tweet Enrico Ruggeri” ha rivelato infine la conduttrice, che anche ieri ha parlato di un lutto improvviso…