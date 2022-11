Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Ho vissuto un incubo lungo sette anni”

Il cavaliere di Uomini e Donne non lo nasconde più: “Lasciato una relazione importante per la persona sbagliata”

Quando si è bruciati la prima volta, è difficile tornare a fidarsi della fiamma. Ed è un po’ che succede ad Armando Incarnato, che la maggior parte degli spettatori di Uomini e Donne vede come un uomo da una scorza durissima, incapace di creare rapporti, quando invece, se si andasse più in profondità con le persone, ci si renderebbe conto che è solamente un uomo che fa fatica a fidarsi delle persone e il perché è presto detto, e lo ha svelato lui stesso al settimanale Uomini e Donne Magazine: “Ho lasciato una relazione impotante per la persona sbagliata. Volevo la favola, e invece ho vissuto un incubo lungo sette anni”.

Armando Incarnato si lascia andare: “Ho sofferto di ansia e depressione”

Il cavaliere di Uomini e Donne ha poi continuato il suo straziante racconto dicendo che alla fine “ho sofferto di ansia, depressione e attacchi di panico” e che era diventato difficile anche solo alzarsi dal letto la mattina. Non voleva più vedere nessuno e si inventava scuse con gli amici pur di non uscire da nessuna parte. In questi momenti così difficile, ovviamente, non è facile trovare una persona di cui fidarsi e che sia in grado di capirti, anzi, di raccoglierti letteralmente da terra e rimetterti in piedi. Però è arrivata Yanet, che in passato è stata ospite a Uomini e Donne per confermare che non stessero più insieme.

Uomini e Donne, Armando ricorda il suo grande amore: “Non è facile trovare donne come lei”

Ebbene sì, Armando Incarnato ha vissuto un amore così intenso da far tremare le vene e i polsi: si sono conosciuti quando lui aveva tredici anni, su una spiaggia in Calabria, e da lì in poi si sono amati per vent’anni. “Non è facile trovare donne come lei” ha confessato con un po’ di rammarico, anche perché poi quella relazione così importante lui l’ha lasciata per un’altra donna, che si è rivelata diversa da come l’aveva vissuta in prima persona, e da lì in poi ha provato solo delusione verso se stesso per tutto il dolore che aveva provocato (in una delle ultime puntate ha fatto piangere la tronista).