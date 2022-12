Ballando 2023, Milly Carlucci ha fatto la sua scelta: chi resta in giuria

Milly Carlucci proiettata nella prossima edizione dello show: “Giuria migliore del mondo”

Venerdì scorso si è conclusa quest’ultima edizione di Ballando con le stelle che, non senza aspre polemiche e malumori, ha visto il trionfo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, la padrona di casa del sabato sera di Rai1, però, è già proiettata nella prossima edizione. In molti tuttavia si stanno chiedendo se la giuria di Ballando sarà confermata in toto o se ci saranno dei cambiamenti. Ha questa domanda la Carlucci ha risposto in molte intervista negli ultimi mesi tra cui l’ultima al Corriere della Sera dove ha sentenziato:

“Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo.”

Dunque anche nel 2023 vedremo tra i giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto mentre per quanto riguarda Selvaggia Lucarelli il discorso è diverso.

Selvaggia Lucarelli ci sarà ancora tra i giurati a Ballando con le stelle 2023?

Milly Carlucci ha fatto la sua scelta, per lei la giuria di Ballando è ‘la migliore del mondo’ dunque sono tutti riconfermati nonostante siano gli stessi volti da anni. Rivedremo anche nel 2023 Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni dietro il bancone della giuria mentre in dubbio c’è Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima prima ha detto la sua sulle dichiarazioni della conduttrice:

“So che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, io credo si debba ragionare sull’accaduto.”

E se a ciò si aggiungono i continui post fiume della giornalista, le frecciate degli altri giurati ma anche di concorrenti e maestri di ballo e soprattutto quello che è successo in diretta con la Carlucci, sembra sempre più certo l’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando.

Selvaggia Lucarelli dirà addio allo show? Rumors sulla possibile sostituta

Insomma dopo un’edizione turbolenta e contrassegnata da liti, scontri e malumori l’addio della giornalista sembra sempre più vicino. Inoltre di recente DavideMaggio.it ha svelato un retroscena che fa presupporre che in caso di abbandono c’è già pronta la sostituta. Sara Di Vaira, infatti, che per anni è stata una delle ballerine di punta dello show da questa edizione è tra i commentatori a bordo campo. Ebbene il giornalista ha rivelato che quando è morta la madre della Lucarelli, nel caso in cui lei non sarebbe stata presente, era già pronta la ballerina. Alla fine la giurata però si è presentata.