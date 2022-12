Daniele Liotti, arriva la fiction Anima Gemella: “Per me è la prima volta”

L’attore confessa: “E’ la prima volta che interpreto un medico”

La notizia dell’addio di Daniele Liotti a Un passo dal cielo dove interpretava il capo della Forestale Francesco Neri ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della fiction di Rai1. L’attore ha deciso di abbandonare la famosa serie per cambiare un po’ il suo percorso come ha rivelato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Liotti tornerà però presto sul piccolo schermo con la nuova fiction di Canale5 intitolata Anima Gemella. Le riprese sono iniziate a fine agosto e proseguiranno fino a metà dicembre sul Lago Maggiore, a Torino e a Roma. Confessa a Tv Sorrisi e Canzoni:

“E’ la prima volta che interpreto un medico, è un ruolo in cui mi trovo bene. Mi ha colpito la tridimensionalità del racconto: c’è la storia d’amore, il giallo legato alla morte della moglie del protagonista e l’aspetto del paranormale”.

Daniele Liotti interpreta Carlo Bontempi, un medico stimato e molto affascinante. La storia prende il via dalla morte della moglie di Carlo, Adele interpretata da Valentina Corti, che nasconde un mistero. A un certo punto Carlo incontrerà Nina (Chiara Mastalli), una giovane truffatrice che finge di essere una medium per sbarcare il lunario.

Anima Gemella, Chiara Mastalli rivela: “Il mio personaggio è ricco di sfumature”

Le anticipazioni di Anima Gemella rivelano che Carlo e Nina si incontreranno per un caso fortuito. Il dottore, uomo di scienza, è scettico riguardo a tutto ciò che concerne il paranormale ma gli eventi mineranno le sue certezze. Chiara Mastalli rivela di essere stata scelta per questo ruolo pochi giorni prima dell’inizio delle riprese. E infatti, come ricorderanno i fan della soap di Rai3 Un posto al sole, ha interpretato Lia, la domestica di casa Ferri, solo per poche puntate e poi è stata sostituita. Dice l’attrice del suo personaggio:

“E’ ricco di sfumature. Non è stato facile perché Nina è sconclusionata, istintiva, sensibile e bisognava riuscire a non cadere nella macchietta”.

Daniele Liotti e Chiara Mastalli per la prima volta insieme sul set

E’ la prima volta che i due protagonisti principali di Anima Gemella lavorano insieme. Dice Liotti: “Io sono il rompiscatole che vuole mettere bocca un po’ su tutto”. La Mastalli dice che non è vero e che l’ha aiutata tanto sul set. I fan di Un passo dal cielo possono consolarsi: il loro beniamino ha detto addio alla serie di Rai1 ma è pronto a far sognare con Anima Gemella prossimamente su Canale5.