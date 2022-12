Fedez rompe il silenzio: “Andrò a Sanremo da Amadeus, ecco che cosa farò”

Il celebre artista anticipa la sua presenza a Sanremo: ecco in che ruolo

Il Festival di Sanremo dei record si avvicina. Quella che sarà una delle kermesse più attese degli ultimi anni si preannuncia ricca di grande musica, super ospiti (ma non ditelo ad Amadeus) e colpi di scena. Tra gli artisti che sbarcheranno in Riviera ci sarà anche Fedez, ma questa volta non per prendere parte alla gara, due anni dopo l’esordio e il secondo posto ottenuto con la sua Chiamami per nome in coppia con Francesca Michielin. L’artista accompagnerà la moglie Chiara Ferragni, che sarà sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice per due serate al fianco di Amadeus. Intervistato dal quotidiano Il Secolo XIX, il cantante ha scoperto le carte sulla sua presenza in Liguria il prossimo febbraio:

Al Festival andrò perché c’è mia moglie che presenta, i nomi dei big ormai li hanno annunciati e non posso dire altro per adesso.

Stando alle parole del cantante però, non va esclusa alcuna ipotesi, come ad esempio un’apparizione in teatro.

Fedez racconta la kermesse da dietro le quinte: “E’ un’ansia continua”

La scelta di non tornare in gara per il momento Fedez l’ha presa già da tempo. Fin dal momento dell’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice si erano rincorse le voci sul ritorno all’Ariston del rapper milanese, che però ha smentito seccamente, rivelando nei mesi scorsi di non potersi permettere una tale situazione emotiva a pochi mesi dall’importante intervento, in seguito al tumore che gli è stato diagnosticato. E intervenuto sulle colonne del Secolo XIX, il cantante ha rivelato: “Sanremo è un’ ansia continua, ho una paura fottuta di esibirmi in tv mentre non ce l’ho davanti a centomila persone sul palco”.

Il cantante sul nuovo album: “Mi metterò a nudo”

Una canzone da presentare ad Amadeus, Fedez ce l’avrebbe anche avuta (probabilmente pure più di una). Proprio in queste ore il cantante ha presentato il suo ultimo singolo Crisi di stato, sulla cui copertina è raffigurato a torso nudo. Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX Fedez ha svelato la sua idea: “Rappresenta la mia voglia di mettermi a nudo. Questo ultimo singolo del 2022, un anno pieno di sorprese belle e brutte, l’idea della copertina del disco solo con la mia cicatrice rappresenta il best of del mio anno” – ha ammesso il marito di Chiara Ferragni al quotidiano poche ore dopo essersi scagliato contro la stampa online – . Come al solito, un Fedez mai banale.