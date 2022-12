Morto Giuseppe Vannucchi, giornalista TG1: quanti anni aveva, com’è successo

Il giornalista è morto: aveva condotto il TG1

Addio a Giuseppe Vannucchi. Il giornalista ed ex mezzobusto del TG1 è morto all’età di 85 anni. E’ stato uno dei volti di punta della tv di stato durante la gestione Ettore Bernabei e Biagio Agnes. Morto nelle scorse ore, Vannucchi aveva ricoperto negli anni anche una carica politica, diventando assessore alla cultura del Comune di Prato. A dare l’addio è stato lo stesso comune della città toscana, che ha pubblicato una nota in cui ha dato la notizia della scomparsa del giornalista, volato via dopo aver fatto i conti con una lunga battaglia:

“Il Comune di Prato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vannucchi, avvenuta stamani nella sua casa di Roma. Vannucchi, 85 anni, è stato assessore alla Cultura nella seconda giunta di Fabrizio Mattei dal 1999 al 2002, anno in cui diede le dimissioni”.

Una morte che dunque ha scosso, oltre a tutta Italia, sia la Capitale che la città toscana situata nelle vicinanze di Firenze.

Giuseppe Vannucchi e la vita dedicata all’informazione

Ricordare Giuseppe Vannucchi come un uomo di solo giornalismo è altamente riduttivo. L’ex conduttore del TG1 è stato in passato anche commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento realizzati dalla testata nel corso dei 30 anni passati nella tv di stato come dipendente. Tantissime le testate toscane che in queste ore hanno speso un ricordo verso Giuseppe, amatissimo dalle sue parti. La salma di Vannucchi arriverà a Prato nella tarda mattinata di venerdì 16 dicembre e il funerale sarà celebrato nell’immediato pomeriggio.

Un giornalista prestato alla politica

Negli anni Giuseppe Vannucchi era riuscito a conciliare la sua passione e dedizione per il giornalismo al mondo politico, che lo affascinava in modo particolare. Anche per questo, come evidenziato dalla nota ufficiale pubblicata dal Comune di Prato, il suo lutto ha scosso più fazioni: “Dopo 30 anni trascorsi in Rai si considerava un giornalista prestato alla politica”.