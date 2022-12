La vita in diretta: “Salviamo la vita”, appello urgente di Alberto Matano

Alberto Matano: “La ricerca scientifica salva la vita”, nuovo appello per Telethon oggi a fine diretta

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, l’appuntamento con La vita in diretta dove, dopo un lungo blocco dedicato alla cronaca e all’attualità, il padrone di casa ha concluso la trasmissione con un segmento dedicato a due volti noti, dei quali parliamo più avanti, affiancato dai quali ha rinnovato il suo appello rivolto ai telespettatori per sostenere la maratona Telethon, che è partita il fine settimana scorso e che tutti i programmi delle reti Rai stanno portando avanti nel corso delle dirette di questi giorni, con il numeratore che cresce minuto dopo minuto. “Sosteniamo Telethon perchè la ricerca salva la vita” sono state le parole di Alberto alla fine della puntata di oggi, quando ha ricordato ovviamente anche il numero attraverso il quale si può supportare la campagna, ossia il 45510.

“Sms, telefonate o l’acquisto di un cuore di cioccolato”, ecco come si può sostenere Telethon

Facendo il suo appello, Alberto Matano negli ultimi secondi della puntata di oggi de La vita in diretta ha inoltre ricordato ai telespettatori che la campagna per la raccolta fondi per trovare le cure per le malattie genetiche rare, può essere sostenuta non solo attraverso il numero 45510 (si possono donare, com’è ben noto, 2€ con sms da cellulare o 5-10€ con chiamata da rete fissa) ma anche tramite il sito internet ufficiale della fondazione e con l’acquisto di un cuore di cioccolato in piazza sabato o domenica.

Ad affiancarlo durante l’appello, come abbiamo accennato nel primo paragrafo, sono stati Lele Spedicato, ossia il chitarrista dei Negramaro, e sua moglie Clio Evans, i quali hanno presentato il loro libro intitolato “Destini”, in cui raccontano la lotta contro l’aneurisma che ha colpito Lele quattro anni fa portandolo in coma, battaglia che ha fortunatamente vinto alla grande.

Alberto Matano tornato al lavoro a pieno ritmo dopo la pausa: sabato sarà anche a Ballando con le stelle

E’ tornata in onda quasi regolarmente La vita in diretta (battendo Pomeriggio 5) questa settimana (diciamo “quasi” perchè, sempre per via dei Mondiali, chiude con circa 15 minuti d’anticipo rispetto all’orario classico di fine trasmissione). E sabato sera, come da tradizione, Alberto sarà anche a Ballando, come sempre con il ruolo di custode del tesoretto, cosa che nel fine settimana scorso non ha fatto dato che i Mondiali, oltre a varie puntate del suo programma, hanno fatto saltare la diretta di Ballando, che tornerà con la decima puntata, appunto, sabato 17 dicembre.