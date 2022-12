Massimiliano Ossini, che annuncio a Unomattina: “Sarà una data storica”

L’annuncio del conduttore di Unomattina: “Quella del 5 dicembre 2022 diventerà una data storica”

“Quella del 5 dicembre 2022 è una data che per noi non ha ancora alcun significato”, con queste parole Massimiliano Ossini ha aperto l’anteprima della puntata del suo programma andata in onda oggi, giovedì 15 dicembre, parlando del nucleare, ma non quello che fa paura, come ha spiegato subito dopo.

Lo scorso 5 dicembre la scienza è riuscita a compiere un enorme passo in avanti, perciò questa data in futuro la ritroveremo sui libri di storia

ha detto, chiarendo: “Se fino ad oggi conoscevamo un nucleare che ci spaventava per i tanti problemi di sicurezza e inquinamento, grazie alla fusione termonucleare in futuro potremo convivere con un nucleare buono”.

Unomattina, l’annuncio del conduttore a inizio diretta: “Avremo energia pulita in pochi decenni”

“Grazie a questo traguardo appena raggiunto dalla scienza, nell’arco di qualche decennio avremo finalmente energia pulita e illimitata, non saremo quindi più schiavi di gas e petrolio e dei Paesi che li producono” ha aggiunto successivamente Massimiliano Ossini, spiegando inoltre che questo significherà ottenere la libertà energetica e riguarderà tutti.

Sulla scia di questa buona notizia, dobbiamo ricordare che la felicità comincia da piccole cose quotidiane, per esempio dallo stare a cena insieme ma anche da ciò che mangiamo

ha asserito anche, concludendo spiegando che anche il cibo in qualche modo ci rende felici. Dicendo ciò, ha poi introdotto la domanda del giorno, ossia: “Esistono davvero dei cibi che sono in grado di renderci felici?”, a tale domanda ha provato a rispondere poco dopo assieme ad alcuni ospiti.

“Sosteniamo la maratona Telethon”, l’appello di Massimiliano Ossini alla fine della trasmissione

Poco prima delle 10.00, al momento di dare la linea alla collega Eleonora Daniele per un nuovo appuntamento del suo Storie Italiane, il conduttore di Unomattina (che qualche giorno fa ha parlato del suo passato) ha invece rinnovato, come ha fatto tutti i giorni a partire da lunedì scorso, l’appello ai telespettatori per sostenere Telethon donando 2€ con un sms da cellulare o 5-10€ con una chiamata da rete fissa. Ricordiamo che è possibile sostenere la campagna anche tramite una sottoscrizione sul sito della fondazione e con l’acquisto di un cuore di cioccolato tra i tanti che saranno in vendita sabato e domenica in tutte le piazze italiane, non a caso proprio i cuori di cioccolato sono stati portati oggi in studio nell’ultimo segmento della trasmissione, quando Massimiliano ha ascoltato una testimonianza legata proprio all’importanza della ricerca scientifica che Telethon promuove.