Paolo Del Debbio sta male, salta Dritto e Rovescio: pronto il sostituto

Dritto e Rovescio anticipazioni, il conduttore dà forfait: ha preso l’influenza

Stasera su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata del talk show politico condotto da Paolo Del Debbio. Tuttavia a quanto pare quest’ultimo in via del tutto eccezionale non sarà in studio. A dare la notizia è stato il portale televisivo TvBlog.it. Il motivo? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare sito web sembra che il giornalista non riesca ad andare in onda stasera perchè avrebbe preso una forte influenza che l’avrebbe costretto a stare a letto:

“Sarebbe stato colpito dall’influenza stagionale che in questo periodo sta mettendo a dura prova gran parte d’Italia…”

Niente paura perchè comunque la puntata del programma prevista stasera su Rete 4 non salterà.

Paolo Del Debbio si è influenzato, la trasmissione regolarmente in onda: al suo posto arriva un altro giornalista

Il portale televisivo TvBlog.it, dopo aver rivelato che il giornalista ha preso l’influenza stagionale, ha anche dato un’altra anticipazione. Come detto poco fa la puntata di stasera di Dritto e Rovescio andrà regolarmente in onda, nonostante Del Debbio sia stato costretto a dare forfait. E proprio quest’ultimo dovrebbe essere sostituito eccezionalmente dal collega Marcello Vinonuovo, il quale già in passato ha condotto il suddetto talk show politico su Rete 4:

“Sarà sostituito eccezionalmente dal ‘supplente’ (ma altrettanto capace) Marcello Vinonuovo…”

Si segnala inoltre che pare ci sia comunque la possibilità che Del Debbio, nel corso della lunga diretta, possa collegarsi da casa ed intervenire. Ovviamente il portale ha tenuto a precisare che al momento non c’è niente di ufficiale a tal proposito. Probabilmente verrà valutato se il suo stato di salute gli permetterà di intervenire o meno.

Dritto e Rovescio, puntata di stasera: ecco svelati tutti gli ospiti e gli argomenti

In base alle anticipazioni circolate online in queste ultime ore nella puntata di stasera del talk politico condotto da Paolo Del Debbio, che eccezionalmente verrà sostituito da Marcello Vinonuovo, verranno affrontati tanti argomenti di stretta attualità. Tra gli ospiti ci sarà anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Stasera inoltre si parlerà del Qatar-gate con interviste e scoop esclusivi e ampio spazio verrà dato al reddito di cittadinanza, che l’attuale Governo ha la seria intenzione di stravolgere. Tra i tanti ospiti, oltre Zaia, ci saranno anche Giovanni Toti, Giovanni Donzelli e Luigi De Magistris. Si ricorda che questa è l’ultima puntata prima delle feste natalizie. Il programma infatti tornerà ad accendere la prima serata di Rete 4 a partire da giovedì 12 gennaio.