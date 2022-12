Red Canzian ha rischiato di morire: “Preso un’infezione da stafilococco“

Il celebre cantante ha rischiato la vita a causa di una scheggia di legno

Come ha raccontato il membro dei Pooh in un’intervista a Il Corriere della Sera se l’è vista veramente brutta a causa di qualcosa di veramente piccolo che dovrebbe solamente dar fastidio e nulla più: una scheggia di legno. Per una cosa così piccola, però, ha rischiato la vita, come appunto raccontato: “E’ stata sfiga. Mi è entrata in una mano e ho preso un’infezione da stafilococco aureo e non riuscivo a stare in piedi”. E pensare che è caduta a terra, facendo preoccupare tutti quanti, proprio il giorno in cui iniziavano le prove di Casanova, e ci ha messo un’ora per arrivare al divano e chiamare i soccorsi.

Red Canzian se l’è vista brutta: “Avevo febbre e visioni psichedeliche”

Red Canzian ha continuato il suo racconto dicendo cose incredibili ovvero che in seguito alla scheggia presa nella mano “avevo febbre e visioni psichedeliche” proprio come se si fosse drogato. A causa di una cosa così piccola è finito in rianimazione e stava malissimo, tanto da vedere fiori rossi scendere da pareti bianche. Vedendo parlottare i medici, pensava che sarebbe rimasto in queste condizioni per tutto il resto della vita, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio, anche se la paura e il dolore è stato tantissimo. Ora sta bene, se l’è vista brutta, ma la sua famiglia gli è sempre rimasta accanto al fine di dargli la forza necessaria per riprendersi del tutto dal punto di vista del fisico e della salute.

Non è il primo problema di salute per Red Canzian: ha avuto un tumore nel 2018

E pensare che per Red Canzian, che ha rischiato di morire, non è stato l’ultimo dei problemi di salute che ha dovuto affrontare con una forza da leone invidiabile, perché come ha confessato lui stesso durante l’intervista al noto quotidiano in estate ha fatto 35 concerti, ma ha ancora da svolgere delle cure per un altro anno e mezzo, perché nel 2015 gli è scoppiata l’aorta e nel 2018 ha avuto un tumore al polmone. Ora, dopo aver affrontato tutto questo, è più impegnato che mai ad apprezzare ancora di più il bello del mondo, come la musica, le persone che incontra, e soprattutto la famiglia e gli amici (tra cui gli altri membri dello storico gruppo musicale I Pooh, e a tal proposito di recente ha vissuto un’emozione forte in diretta in un noto programma televisivo).