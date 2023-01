Alberto Matano, incredibile a La vita in diretta: “Lo ha steso a terra”

Il conduttore svela una clamorosa notizia trapelata nelle scorse ore

Consueto appuntamento con La vita in diretta di Alberto Matano che anche oggi è stato riproposto sul primo canale della tv di stato. Nel talk di Rai Uno, come sempre, il padrone di casa ha commentato i fatti all’ordine del giorno con i suoi immancabili ospiti al tavolo. E nelle scorse ore è trapelata una notizia clamorosa relativa alle rivelazioni shock del principe Harry nella sua autobiografia, attesissima in ogni angolo del mondo. William ed Harry avrebbero infatti chiesto a Carlo di non sposare Camilla, poi divenuta sua moglie. E Alberto Matano, intervenendo nella sua La vita in diretta ha così introdotto il tema con i suoi ospiti:

Ci sono come ci aspettavamo notizie, notizie e notizie da questo libro che sta uscendo giovedì e in Spagna addirittura è già in vendita. Harry ha raccontato tutto quello che è accaduto

le parole del presentatore che ha poi introdotto la notizia della lite tra i due principi “William lo ha steso a terra durante una lite furibonda”.

Alberto Matano a La vita in diretta: “C’è stata una lite”

Il presentatore ha poi aggiornato sulle clamorose rivelazioni trapelate dall’autobiografia del principe Harry, The Spare-Il minore. Nel 2019 infatti alcune frasi proferite da William nei confronti di Meghan avrebbero scatenato uno scontro fisico tra i due fratelli. “C’è stata una lite tra di loro secondo quanto emerso. Accaduto di tutto e di più” – ha spiegato Matano in trasmissione – .“William mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana e mi ha buttato a terra”, ha scritto il duca di Sussex nella sua attesa autobiografia, secondo quanto svelato in anteprima dal celebre quotidiano Guardian che ne ha ottenuto una copia e pubblicato alcune anticipazioni.

Gli ospiti commentano quanto accaduto

Dopo aver spiegato quanto circolato nelle scorse ore, Alberto Matano ha chiesto un parere ai suoi ospiti, intervenuti al tavolo de La vita in diretta nel consueto appuntamento. A prendere la parola è stato poi il corrispondente Rai Marco Varvello, in diretta da Londra, che ha spiegato come il fiume di dichiarazioni già trapelate grazie alla vendita già anticipata del libro di Harry in alcune nazioni. “Rischiano entrambi di sporcarsi la reputazione. L’episodio venuto fuori è proprio quello minore rispetto a tutto quello che sta uscendo. A Madrid è stato già messo in vendita in una libreria”. Dopo le dichiarazioni di dolore di una nota cantante italiana nella puntata di ieri, La vita in diretta ha fatto chiarezza su quanto accaduto tra i principi, posando lo sguardo come sempre sulla stretta attualità.