Il nostro generale, doloroso ricordo di Rita dalla Chiesa: “Ho avuto paura”

Rita dalla Chiesa ricorda gli anni del terrorismo: “Periodo buio in cui non ricordo sprazzi di luce”

Tutto è pronto per la seconda puntata de Il nostro generale stasera su Rai1, tra poche ore, alle 21:30 circa. Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, che ha conquistato circa 4 milioni di telespettatori, cresce l’attesa per scoprire i nuovi episodi. Intanto la figlia di Carlo Alberto dalla Chiesa si è raccontata in un’intervista su La Nuova Sardegna. Qui ha confessato di non aver temuto per il padre quando tornò a Palermo, per combattere la mafia, dopo il lavoro sulle Brigate Rosse.

“Io ho avuto molta paura per papà negli anni del terrorismo”

ha ammesso Rita. E proprio ricordando gli anni su cui si concentra la fiction la conduttrice, ora deputata, ha aggiunto: “E’ un periodo buio in cui non ricordo sprazzi di luce”.

Il nostro generale e le perplessità della conduttrice e deputata: “Ero scettica”

Nel corso dell’intervista Rita dalla Chiesa ha ammesso che quando Simona Ercolani le ha detto che volevano fare una nuova fiction sul padre non era molto propensa.

“Ero scettica. Non è che nelle altre ci fossimo ritrovati molto”

ha aggiunto. Da qui è nata dunque l’idea di non concentrarsi solo ed esclusivamente sulla lotta alla mafia e sul periodo di Palermo, com’è già successo, ma di focalizzarsi su un altro periodo. Ovvero quello del terrorismo e delle Brigate Rosse. L’obiettivo, come ha spiegato Rita, è anche quello di fare conoscere ai ragazzi delle nuove generazioni un pezzo di storia di cui ignorano l’esistenza.

“I ragazzi devono sapere cosa sono stati quegli anni. Io e i miei fratelli li abbiamo vissuti, minacce comprese”

conclude.

Rita dalla Chiesa entusiasta degli attori protagonisti

Entusiasta e felice della fiction di Rai1 la figlia di Carlo Alberto dalla Chiesa ha apprezzato, in particolare, l’interpretazione dei due attori protagonisti che prestano il volto ai suoi genitori. Per quanto riguarda la mamma Dora è Teresa Saponangelo ad interpretarla e Rita l’ha trovata così perfetta da aver risentito la sua mamma davvero. Per l’attrice è stato difficile il ruolo in quanto si tratta di un personaggio mai visto e mai conosciuto. “Straordinario” è invece l’aggettivo usato per Sergio Castellitto che interpreta il padre di Rita. Anche se per l’attore è stato più facile perché ci sono i filmati l’interpretazione ne Il nostro generale ha convinto pienamente Rita che ha rivisto il mondo interiore di suo padre che solo loro, i figli, conoscono.