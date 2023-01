Oroscopo Simon & the stars settimana: quando le previsioni a Citofonare Rai2?

L’oroscopo settimanale tornerà domenica prossima: saltato il programma di Paola Perego e Simona Ventura

Niente da fare per i telespettatori che attendevano con grande ansia le ultime previsioni di Simon & the stars. Oggi infatti non è andato in onda il consueto appuntamento con Citofonare Rai2, programma del secondo canale condotto da Simona Ventura e Paola Perego. La tv di stato ha infatti lasciato la casella del daytime alle gare della coppa del Mondo di Sci di cui la Rai detiene i diritti. Rai 2 e Rai Sport infatti sono le emittenti ufficiali per la trasmissione delle gare di Sci Alpino e di conseguenza i palinsesti del fine settimana sono spesso costretti a modificare in corsa la programmazione dei vari format. E come annunciato dalle stesse conduttrici, oggi niente appuntamento con Citofonare Rai2, che tornerà domenica 29 gennaio. Di conseguenza salta anche l’Oroscopo di Simon & the stars. Facciamo quindi un riepilogo con le ultime previsioni dell’astrologo nella trasmissione.

I segni meno fortunati del periodo secondo Simon & the stars a Citofonare Rai2

Le ultime previsioni di Simon & the stars a Citofonare Rai2 risalgono dunque alla scorsa domenica, quando l’astrologo ha aggiornato i telespettatori con le ultime previsioni dell’oroscopo. Questi i segni collocati nella metà bassa della classifica:

CANCRO: siete in un periodo d’affanno, entro la fine del mese del mese tante cose si sistemeranno.

BILANCIA: potreste aver commesso qualche errore in amore, non giungete a conclusioni affrettate.

LEONE: ci sarà bisogno di chiarire qualcosa riguardo ad alcuni rapporti. Se state frequentando qualcuno da poco meglio prestare attenzione, potreste cambiare idea su qualche vecchia conoscenza.

SCORPIONE: è arrivato il momento di piantare radici profonde. In alcune coppie si parla di convivenza.

TORO: periodo in cui le cose iniziano a migliorare, sarete tra i protagonisti della primavera. Tante sorprese in arrivo per voi prossimamente.

ARIETE: è il momento di sfruttare la vostra posizione e far valere le vostre idee. Bene il lavoro.

I segni più fortunati del momento

Tornando all’ultimo oroscopo presentato da Simon & the stars a Citofonare Rai2, ecco quali sono i segni collocati nella fascia medio alta della classifica.

CAPRICORNO: momento in cui necessitate di tranquillità. Siete riusciti a riprendere possesso dei vostri tempi.

GEMELLI: novità importanti sul piano lavorativo, arrivano nuove entrate economiche.

SAGITTARIO: anche per voi è un periodo particolarmente roseo dal punto di vista delle finanze. Arrivano dei pagamenti rimasti arretrati nelle scorse settimane, abbiate pazienza.

ACQUARIO: desiderate più tempo per voi e il vostro fidanzato o fidanzata. Potreste esservi ritrovati davanti a un crocevia molto importante.

PESCI: potreste trovare le persone giuste in grado di aiutarvi con un nuovo progetto. Una persona del vostro ambiente lavorativo, sempre contraria fino ad oggi, potrebbe schierarsi dal vostro lato.

VERGINE: è arrivato il momento di prendere del tempo per voi e la famiglia. Dimenticatevi di tutto il resto.