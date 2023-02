Sei donne-Il mistero di Leila: trama, cast, quante puntate sono, location

Scritto da Isabella Adduci , il Febbraio 28, 2023 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Sei donne con Maya Sansa: quante puntate sono, location e cast

Stasera va in onda su Rai1 la prima puntata di Sei donne-Il mistero di Leila. E’ un giallo psicologico in tre puntate diretto da Vincenzo Marra e scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La fiction è stata girata a Taranto e in altre località della Puglia. E’ stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission. La trama ruota attorno alla scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio. La ricerca della verità si intreccerà con le storie di sei donne: Anna Conti (Maya Sansa), Pm della procura di Taranto che indaga sul caso; Michela, la zia materna, chirurgo ortopedico; Alessia, l’allenatrice di atletica; Aisha, la migliore amica di Leila; Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa. I colpi di scena si susseguiranno, nulla sarà scontato e prevedibile: conferme, indizi, confessioni e risvolti inaspettati terranno i telespettatori avvinti alla sedia. Nel cast anche Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore Emanuele Liotta, Maurizio Lastrico, il patrigno di Leila, Piergiorgio Bellocchio è Roberto, l’ex marito di Anna e Gianfelice Imparato è il Procuratore Capo Marcello Trifoni, duro e, allo stesso tempo, molto protettivo con Anna.

Sei donne-Il mistero di Leila, trama prima puntata di stasera: Anna nasconde un problema

Le anticipazioni della prima puntata di Sei donne-Il mistero di Leila rivelano che nel primo episodio Anna Conti, stimata pm della procura di Taranto, si appassionerà al caso della scomparsa di Leila, una ragazzina orfana di madre, e del patrigno Gregorio (Maurizio Lastrico che lo interpreta ha parlato della fiction domenica da Da noi a ruota libera). Anna nasconde un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura e diffidente nei rapporti con gli altri. A farne le spese l’ispettore Emanuele Liotta. Attorno al mistero di Leila ruotano cinque figure femminili. La prima ad essere ascoltata sarà Michela, sorella della madre di Leila.

Anticipazioni prima puntata Sei Donne: Anna svela il suo difficile passato a Liotta

Nel secondo episodio della prima puntata della serie con Maya Sansa, Liotta, esasperato dal comportamento di Anna, deciderà di lasciare l’incarico. Ma una sera la pm gli racconterà del suo passato difficile e del problema di alcolismo e gli chiederà di aiutarla a risolvere il caso. Intanto in procura arriveranno delle immagini di Gregorio a Bari. Anna e Liotta chiederanno a Michela di accompagnarli sul posto. L’appuntamento con la prima puntata della nuova fiction di Rai1 è per stasera alle 21:25.