Elisabetta Gregoraci travolta dal dolore: “Mi manchi”, struggente dedica

La showgirl ricorda una persona speciale: “Sono sicura che ti staranno festeggiando come meriti”

Come da tradizione la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha rivolto un commovente ricordo alla madre Melina, venuta a mancare dopo aver lottato per anni contro un tumore al seno. La showgirl si è fatta sentire attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram dedicato alla donna che l’ha messa al mondo, e che oggi sabato 4 marzo 2023 avrebbe compiuto gli anni:

“Buon compleanno mamma. Oggi è un giorno importante, sei nata tu, il mio tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti“.

L’ex gieffina dedica un pensiero alla donna più importante della sua vita: “Sei il mio esempio”

In diverse occasioni Elisabetta Gregoraci ha condiviso il ricordo della madre Melina scomparsa nel 2011. Questo lutto ha lasciato una ferita aperta alla conduttrice, che oggi ha ricordato che il 4 marzo è una data importante per lei, poichè è nata la donna che l’ha partorita. La showgirl ha pubblicato una foto con la sua adorata mamma, e ha scritto: “Ti amiamo tanto, sei stata la mamma migliore del mondo. Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento. Mi manchi mamma. Ti amo tanto”. Tra i commenti non sfugge quello della sorella Marzia: “Manchi come l’aria. Ti amiamo tanto mammina nostra. Sei il nostro esempio e la nostra forza”. Poi c’è anche quello della presentatrice Mara Venier: “Ti abbraccio”, di altri volti televisivi, e degli utenti della rete che hanno mostrato anche la propria vicinanza alla 43enne: “Si può avere tutto dalla vita ma nulla sostituisce questa grande perdita. Ti sono vicina”, “Io ho perso mio padre e mi manca da morire, è un vuoto incolmabile quindi ti comprendo”.

Procede la storia tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore: la recente fuga d’amore

Intanto procede la relazione sentimentale tra la conduttrice calabrese con Giulio Fratini. La showgirl che sarà al timone di un programma nuovo, ha trascorso il giorno di San Valentino nella città più romantica de mondo tra cene e lume di candela, e passeggiate lungo la Senna. I due verso la fine dello scorso febbraio, sono stati paparazzati da Chi durante la fuga d’amore. L’imprenditore dopo non aver potuto essere presente al compleanno dell’ex gieffina forse per questioni di opportunità, si sarebbe fatto perdonare portandola in vacanza in Francia. Sulle pagine della rivista, inoltre è stato svelato che il 30enne ha già regalato un anello alla fidanzata.