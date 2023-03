Federica Panicucci sotto choc a Mattino 5: “Mi inquieta moltissimo”

Mattino Cinque, la conduttrice rimasta senza parole: “Non riesco ad immaginarlo”

Oggi Federica Panicucci è tornata a parlare della bambina di 17 mesi ustionata con lo spray. E la madre della bimba è finita in carcere perchè accusata di averle spruzzato dello spray addosso intenzionalmente più e più volte facendola finire in ospedale. E purtroppo per quest’ultima ci sono sia delle delle intercettazioni che dei video in cui è evidente il maltrattamento nei confronti della bambina. Su tutta questa brutta faccenda la popolare conduttrice non ha potuto nascondere certo tutto il suo dispiacere, asserendo di credere che la bambina abbia sofferto davvero le pene dell’inferno:

“Non so voi, ma io non riesco ad immaginare questa bambina con queste piaghe ed ustioni, che subisce il medesimo trattamento sulle ferite già aperte da questa madre, che con lo spray continua a spruzzare…”

Federica Panicucci sconvolta in diretta: “Mi inquieta davvero tanto”

Successivamente la conduttrice di Mattino 5, parlando sempre di questo caso di cronaca e commentando le immagini mandate in onda in cui questa donna è stata sorpresa in un bagno di un ospedale a spruzzare lo spray alla figlia, non ha nascosto di provare estrema inquietudine al solo pensiero di quello che possa aver sofferto:

“Vedere queste immagini in cui la bambina grida dal dolore ed il padre che non riesce ad entrare…Non so voi ma a me inquieta tantissimo…”

E’ poi intervenuto Raffaello Tonon, che non ha fatto mistero di credere che la donna che ha commesso questo reato non dovrebbe essere in carcere, ma dovrebbe essere in cura: “E’ una donna malata…” A questo punto ha preso la parola la presentatrice del rotocalco mattutino, che ieri è stata costretta a gestire il caos scoppiato in studio perchè i suoi ospiti si sono messi a litigare. Quest’ultima ha infatti fatto notare a Tonon che a tal proposito il Tribunale del riesame si è espresso chiaramente: “Non può essere mandata altrove…” Con questa precisazione è poi passata ad un altro argomento, asserendo che tornerà a parlare di questa vicenda nei prossimi giorni.

Grande Fratello Vip puntata di stasera anticipazioni, la conduttrice: “Ci sarà una sorpresa per un concorrente”

Si segnala inoltre che sul finire della puntata di oggi di Mattino Cinque la conduttrice ha colto l’occasione per dare qualche succoso spoiler sulla puntata di stasera del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Cosa ha detto? Ha rivelato che ci sarà una sopresa per Edoardo Donnamaria: “Attenzione…Spoiler…Una dolce sorpresa per Edoardo Donnamaria, molto provato, lo sapete, dagli ultimi avvenimenti…” Federica Panicucci ha inoltre ricordato che stasera verrà eliminato definitivamente un altro concorrente tra quelli finiti in nomination.