Storie Italiane, profondo dolore per Eleonora Daniele: “Situazione grave”

A Storie Italiane la terribile vicenda di Davide Ferrerio: “Situazione molto brutta e grave”

Si è tornato a parlare della triste storia di Davide Ferrerio nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 1 marzo 2023, del programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Davide, lo ricordiamo, è il ventenne bolognese che la scorsa estate è stato ridotto in fin di vita a Crotone, in Calabria, da un coetaneo che lo ha scambiato per un trentunenne che aveva insidiato la sua fidanzatina sui social. Vittima di una vera e propria spedizione punitiva alla quale hanno preso parte, oltre all’aggressore, anche la ragazzina oggetto di attenzioni sui social, la madre di lei e il compagno della madre, ora tutti in carcere, Davide è finito purtroppo in coma irreversibile, e oggi il giudice si è espresso sulla posizione del trentunenne che era invece il vero obiettivo del pestaggio, ma che ha indicato Davide, ignaro di tutto, facendolo cadere nell’agguato. “Se Davide dovesse svegliarsi dal coma, non saprebbe neppure perchè è stato aggredito” ha quindi spiegato la conduttrice, parlando di “situazione grave e molto brutta”.

Storie Italiane, il dolore del fratello di Davide Ferrerio: “Caduto nella trappola di un mostro”

Intervenuto in collegamento, Alessandro Ferrerio, fratello del ragazzo vittima del brutale pestaggio, ancora una volta nel programma di Eleonora Daniele ha chiesto giustizia, spiegando che purtroppo il povero Davide, se venisse staccato il macchinario che lo tiene in vita alimentandolo e facendolo respirare, non sopravviverebbe più di qualche ora. La conduttrice ha mandato in onda anche una recente intervista fatta alla mamma che, in lacrime, ha dichiarato:

Al momento dei soccorsi, l’ultima cosa che Davide mi ha detto è stata: “Ti voglio bene”. Davide è morto quella sera, l’hanno ucciso l’11 agosto […] In ospedale gli tengo la mano, gli parlo…

“Giustizia per Davide Ferrerio”, l’appello della conduttrice e degli ospiti di Storie Italiane

Eleonora Daniele e i suoi ospiti hanno poi ripercorso tutta la vicenda, fin da quella terribile sera dell’11 agosto, facendo vedere anche i filmati dei minuti che hanno preceduto l’aggressione. “Il trentunenne ha indicato volutamente Davide, ha detto di indossare una camicia bianca, come Davide, lui invece era vestito di blu” ha sottolineato Cinzia Tani, mentre da Crotone è intervenuto l’avvocato della famiglia Ferrerio, pronto ad entrare in aula. Della triste storia di Davide Eleonora Daniele si è occupata, qualche settimana fa, anche a Storie di sera, il nuovo programma che conduce ogni lunedì in seconda serata, sempre su Rai1. All’inizio della diretta di oggi, ha aggiornato invece i telespettatori sulle condizioni del pugile Daniele Scardina, ex volto di Ballando, ieri sera operato d’urgenza dopo un malore.