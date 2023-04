Francesca Fialdini, confessione su Le Ragazze: “Ecco cosa mi ha emozionato”

Ha debuttato ieri in seconda serata su Rai3 la nuova edizione del programma che ripercorre la storia del nostro Paese attraverso tanti piccole ma importanti storie di donne più o meno note vissute in diversi periodi. E a condurre questo racconto c’è Francesca Fialdini che ai microfoni di Tv Blog ha parlato del programma senza nascondere tutto l’entusiasmo e la passione confessando anche qual è l’aspetto che più di tutti l’ha emozionata:

“Direi che la cosa che più mi ha emozionato è il contrasto: per ogni decennio incontriamo vite diversissime. C’è chi ambiva a distruggere la Borghesia, come Barbara Alberti, con una rivoluzione dei costumi che passa attraverso la piramide sociale e c’è chi come Antonietta ambiva a fare la commessa alla Standa per avere un ruolo in società. E la tenerezza con cui lo racconta è coinvolgente….”