Giulia Bevilacqua, accadrà in Il Patriarca: “Elisa spietata e calcolatrice”

L’attrice de Il Patriarca sul suo personaggio: “Per raggiungere i suoi scopi farebbe qualsiasi cosa”

Tutto è pronto per la nuova avvincente puntata della fiction di Canale5 che stasera terrà compagnia al pubblico della rete con il terzo attesissimo appuntamento. E tra i personaggi protagonisti che più sono spiccati c’è sicuramente Elisa, interpretata da Giulia Bevilacqua che si è raccontata su La Gazzetta dello Spettacolo. Qui l’attrice precisa subito che il suo personaggio è distante da lei visto che già nelle prime due puntate la donna della fiction è apparsa tutt’altro che buona. Sul questo ruolo Giulia aggiunge:

“E’ un avvocatessa spietata. Una calcolatrice che per raggiungere i suoi scopi farebbe qualsiasi cosa, anche rischiare di perdere un sentimento che la lega ad uno dei protagonisti”.

Si tratta di Mario (Raniero Monaco di Lapio) che addirittura la donna spinge tra le braccia di Nina (Giulia Schiavo).

Giulia Bevilacqua entusiasta della fiction: “Tocca temi molto attuali”

In attesa di scoprire cosa succederà nella terza puntata de Il Patriarca l’attrice nel corso dell’intervista spende parole di stima per la serie al di là del suo personaggio.

“Si tratta di una serie appassionante che tocca temi molto attuali e, se vogliamo, anche nuovi, narrativamente parlando”

aggiunge. In particolare Giulia dice che la serie mostra la sete di potere e i sacrifici necessari per mantenere quest’ultimo, anche a caro prezzo, come appunto dividere senza apparentemente problemi il suo Mario con Nina Bandera. Giulia a tal proposito spiega che Elisa è convinta che la felicità sia l’ottenimento e il raggiungimento del potere e dunque dei soldi. Conclude dicendo che ha cercato di capire il suo personaggio senza giudicarlo e di volergli bene nonostante i lati poco positivi.

Non solo Il Patriarca: presto l’attrice sarà anche in un’altra serie tv

E’ un periodo molto fortunato, questo, per Giulia Bevilacqua dal punto di vista lavorativo. Non appena inizierà la prossima stagione televisiva, infatti, l’attrice sarà accanto ad Alessio Boni in Il maresciallo Fenoglio, nuova fiction in onda probabilmente a settembre su Rai1 che è già stata finita di girare. Così come la fiction attualmente in onda su Canale5 anche questa è stata girata in Puglia e precisamente a Bari. Sarà poi la volta, sempre su Canale5, di Una mamma all’improvviso, miniserie di cui l’attrice sarà protagonista e dove interpreterà una mamma che si risveglia dal coma dopo vent’anni e si ritrova a dover conoscere sua figlia improvvisamente.