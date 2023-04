La vita in diretta, Fabio Canino si spaventa: “Mi sto vedendo grassissimo”

Fabio Canino crea scompiglio in diretta nel talk di Rai1: “Non sono così grasso!”

Attimi molto divertenti nella puntata di oggi de La vita in diretta, giovedì 6 aprile, quando il conduttore e giurato fisso di Ballando con le stelle vedendosi riflesso in una telecamera si è spaventato. Andando con ordine, durante il consueto ‘tavolo pop’ sul finire della trasmissione, Alberto Matano ed i suoi ospiti, Rossella Brescia, Barbara Alberti, Rita Rusic e Fabio Canino stavano commentando gli ultimi fatti di cronaca e attualità quando ad un certo punto il giurato dello show condotto da Milly Carlucci dopo essersi bloccato di colpo ed aver interrotto il suo discorso, si è spaventato vedendosi riflesso in uno schermo, come si vede appunto dalla foto di apertura:

“Ma io sono così grasso? Mi sto vedendo grassissimo ma sono meno grasso di così…”

Alberto Matano tranquillizza il suo ospite: “È un effetto delle telecamere”

Inutile dire che la riflessione spaventata di Fabio Canino, ospite oggi a La vita in diretta ha scatenato le risate dei presenti e del conduttore che immediatamente ha provato a smentirlo:

“No, assolutamente! È un effetto delle telecamere!”

E subito gli hanno fatto eco anche le ospiti. Insomma, questo fuori programma inaspettato ha creato un po’ di divertente scompiglio in studio. Al di là di questo, il giurato di Ballando con le stelle ha commentato gli ultimi fatti di gossip e di tv ma non si è espresso su un rumors che circola da giorni e che riguarda proprio il programma di cui è presenza fissa da anni. Infatti pare che nella prossima edizione di Ballando, la giuria verrà rinnovata, il nome più in bilico è quello di Selvaggia Lucarelli per la quale circolano già i nomi delle possibili sostitute: le conduttrici Francesca Fagnani e Nunzia De Girolamo, circola anche quello dell’ultima vincitrice dello show di ballo, Luisella Costamagna mentre il nome più clamoroso che segna il passaggio di un volto Mediaset in Rai è quello di Barbara D’Urso.

La vita in diretta, Fabio Canino nomina Il paradiso delle signore: “Per fortuna le cose sono cambiate”

Il giurato di Ballando, durante la chiacchierata con Alberto Matano (che ha fatto una gaffe) nel suo talk ha anche nominato la soap di eccellenza di Rai1, Il paradiso delle signore traendo spunto da un fatto di cronaca. Sta facendo molto discutere infatti la richiesta di una profumeria in Piemonte che chiede alle commesse di essere sempre impeccabili e presentabili. Canino ha ammesso: “Sembra la fiction di successo di Rai ambientata in un grande magazzino con il dress code e le divise però per fortuna le cose adesso sono cambiate.“