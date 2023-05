Flavio Insinna in prima serata, dalla Rai svelano: “Pronte cose rarissime”

Techetechetè, sei puntate in prima serata: “Chicche di materiale rarissimo”

Quando inizia l’estate è tempo di Techetechetè, il programma che va in onda subito dopo il Tg1 delle 20 incollando davanti alla Tv milioni di telespettatori. Si parte mercoledì 7 giugno fino a venerdì 8 settembre, a fine stagione saranno state trasmesse ben 90 puntate. Quest’anno c’è una grande novità: da metà luglio andranno in onda sei puntate monografiche dedicate ai grandi della musica e dello spettacolo che si intitolerà Techetechetè Show. Il conduttore sarà Flavio Insinna. Sara Veneto, capostruttura della prima serata dell’intrattenimento Rai, ha svelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di cosa si tratta:

“Ci siamo lanciati con sei appuntamenti diversi, ambientati in esterna con Flavio Insinna che sarà il narratore. Andremo con lui nei luoghi di un grande personaggio dello spettacolo a cui dedicheremo di volta in volta una monografia. Un lavoro fatto in collaborazione con la direzione Teche Rai, e per l’occasione presenteremo chicche di materiale rarissimo”.

Il grande archivio della Tv di Stato, quindi, sarà ancora una volta protagonista dell’estate italiana. Alla base del successo di Techetechetè c’è un grande lavoro di ricerca degli autori della trasmissione. Ogni puntata avrà un filo tematico che lo percorrerà dall’inizio alla fine.

Flavio Insinna conduttore delle puntate monografiche del programma di Rai1: apre Gianni Morandi

Flavio Insinna sarà il presentatore della grande novità dell’estate di Rai1, Techetechetè Show! La prima puntata sarà interamente dedicata a Gianni Morandi con partenza da Monghidoro, il suo paese natale. Poi toccherà a Claudio Baglioni e a Gigi Proietti. Le puntate del format tradizionale che andranno in onda tutte le sere dopo il Tg1, invece, saranno incentrate alcune sui personaggi, altre su temi e parole chiave. Il sabato appuntamento fisso con una puntata musicale dedicata a un cantautore. La squadra di Techetechetè è già al lavoro: sono circa 20 persone tra cui 12 autori.

Torna Techetechetè: la puntata del 7 giugno sarà dedicata a Pippo Baudo

La prima puntata di Techetechetè del 7 giugno sarà dedicata interamente al grande Pippo Baudo che quel giorno compirà gli anni. Dichiara Sara Veneto a Tv Sorrisi e Canzoni: “Baudo è la storia della nostra Rai, il suo compleanno è l’occasione per regalare agli spettatori momenti storici e indimenticabili della televisione”. Poi sarà la volta di Raffaella Carrà, Anna Magnani, Gino Landi, Mariangela Melato, Sergio Endrigo, Alberto Sordi, Lelio Luttazzi e tanti altri. L’appuntamento con la prima puntata di Techetechetè è per il 7 giugno alle 20:40 circa su Rai1, da metà luglio le sei puntate speciali condotte da Flavio Insinna in prima serata.