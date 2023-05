Tempesta d’amore, caos nelle prossime puntate: arriva un nuovo personaggio

Anticipazioni tedesche soap opera Rete4: una nuova protagonista scombussolerà gli equilibri

Terremoto in arrivo a Tempesta d’amore. La soap opera tedesca, in onda tutti i giorni in Italia su Rete4, mostrerà nelle prossime puntate l’epilogo delle trame legate al personaggio di Ariane. Presto però arriveranno nuovi protagonisti a sconvolgere gli equilibri al Furstenhof e uno di questi in particolare dovrà rimettere a posto i tasselli di un cuore infranto. Le anticipazioni tedesche svelano infatti che l’amore tra Max e Vanessa giungerà al termine. La ragazza infatti finirà per perdere la testa per una donna, Carolin, ex fiamma di Michael. Ci sarà un turbinio di eventi e colpi di scena nelle nuove puntate che porterà a far saltare ben due matrimoni: quello della nipote di Alfons con il personal trainer e quello del dottore con la sua nuova fiamma. Il lieto fine però arriverà anche per il fratello di Gerry che, proprio quando sarà ormai solo e senza speranze (anche il fratello infatti lascerà il Furstenhof con Shirin), tornerà di nuovo a vivere grazie a Imani Kariki.



Anticipazioni Tempesta d’amore, nuove puntate: scoppia la passione tra Max e Imani

Le anticipazioni della soap opera di Rete4 svelano che la nuova arrivata al Furstenhof avrà un difficile passato alle spalle. Vissuta in Africa, è riuscita a studiare grazie al sostegno della famiglia Schwarzbach e in particolare ai crediti di Eleni (la figlia segreta di Christoph). Dopo la laurea in economia, la giovane deciderà di aprire una startup e arriverà nell’hotel a cinque stelle proprio per cercare dei finanziamenti. Parteciperà così a un evento benefico utile per conoscere potenziali sostenitori… Qui però finirà per incontrare l’amore della sua vita nelle prossime puntate della telenovela.

Spoiler prossimi episodi soap opera: arriverà il lieto fine anche per Max Richter?

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore il personal trainer ritroverà il sorriso e verrà subito colpito da Imani. Caparbia e ambiziosa, la ragazza sarà determinata a trovare la sua strada in campo professionale ma un colpo di fulmine stravolgerà la sua vita. Non mancheranno però gli ostacoli per questa nuova coppia, che sembrerebbe essere destinata a entrare nel cuore del pubblico di Rete4. I due protagonisti della telenovela dovranno però vedersela con non pochi antagonisti, intanto le prossime puntate della soap opera saranno segnate anche da un tragico evento e una ragazza innocente perderà la vita. Un dramma che segnerà le vite di molti al Furstenhof.