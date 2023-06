Alba Parietti, via libera per Non sono una signora: “Qualcuno aveva paura”

La conduttrice di Non sono una signora prima del debutto: “Qualcuno aveva paura che fosse scabroso”

Basterebbe aprire un po’ la mente e guardare quella meraviglia di spettacolo che è RuPaul’s Drag Race per capire che non c’è nulla di scabroso e pericoloso nell’arte del drag. Purtroppo l’edizione italiana (la meno amata dai fan di tutto il mondo) non è riuscita a fare breccia nel cuore di un pubblico chiuso ermeticamente: avrà più fortuna il format Non sono una signora in partenza giovedì 29 giugno su Rai2 in prima serata? Alba Parietti ci crede e in un’intervista al settimanale DiPiù Tv ha provato a spiegare del perché dei tanti rinvii subiti: “Forse qualcuno aveva paura che fosse scabroso o non adatto alle famiglie”.

Alba Parietti assicura: “La trasmissione ha un’atmosfera gioiosa”

Non si sa bene del perché è stato rinviato Non sono una signora così tante volte, ma alla fine andrà in onda in prima serata su Rai2, e si spera che alla fine sia un bello spettacolo, in grado di far divertire il pubblico tipico di mamma Rai che non ha la più pallida idea di cosa sia una drag queen e quanto possano essere bravissime nel canto, nel ballo e nella recitazione. “La trasmissione ha un’atmosfera gioiosa” assicura la conduttrice, aggiungendo che non ci sarà nulla di così trasgressivo, considerando quali menti eccelse si sono insediate ai vertici, scombinando tutte le carte in tavola.

Non sono una signora, come funziona il programma: chi sono i giudici e le coach

Ma come funziona Non sono una signora? Sei uomini famosi (che siano attori, cantanti o sportivi non importa) si esibiranno in incognito travestiti da donne dopo che si saranno preparati duramente con tre coach drag queen molto brave come Maruska Starr, Vanessa Van Cartier ed Elecktra Bionic. Ci sarà poi una giuria formata da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, Cristina D’Avena (e nella quinta e ultima puntata che Amanda Lear) che dovrà cercare di capire chi si nasconde sotto quel travestimento, un po’ come succede ne Il cantante mascherato o nel flop di Canale 5 Star in the Star. Insomma, uno spettacolo che ha le carte in regola per essere molto interessante e divertente. Intanto Alba Parietti può continuare a godersi il suo grande amore Fabio Adami con cui passerà le vacanze estive a Ibiza e poi chissà dove, d’altronde come ha confessato lei stessa, con lui è come essere sempre in luna di miele.