Antonella Clerici incredula: notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno

La conduttrice di Rai1 commenta la notizia della morte del leader politico e imprenditore italiano

Non sono ore facili queste per gran parte dell’Italia, soprattutto per il mondo politico e televisivo, poiché è venuto a mancare Silvio Berlusconi. La notizia è stata data stamattina e, per quanto riguarda in particolare le reti Mediaset, sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi ad annunciarlo in lacrime e sgomenti in chiusura di Mattino Cinque News. Diversi, da quel momento, sono stati i post social delle persone a lui più care ma anche di semplici conoscenti o appartenenti al mondo dello spettacolo. E tra loro c’è anche Antonella Clerici che in un post, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha scritto:

“Addio ad un uomo che comunque la si pensi ha cambiato la tv, il calcio, la politica. Finisce un’epoca. Alla famiglia”.

Antonella Clerici bersagliata sui social: piovono commenti di critiche dai fan (ma non tutti)

Purtroppo, com’era prevedibile, la morte di Silvio Berlusconi sta dividendo il Paese così come accaduto quando era in vita e se è possibile anche di più. Per questo sotto al post della conduttrice, che recentemente ha festeggiato un nuovo traguardo della figlia Maelle, la platea di followers e fan di Antonella si è spaccata a metà. A pesare di più però sono stati sicuramente i commenti di critica. Molti infatti hanno ricordato alla conduttrice alcuni episodi discutibili del leader politico e imprenditore italiano. Altri ancora, pur non condividendo l’operato politico di Silvio Berlusconi, hanno preferito non infierire in un momento del genere. Infine c’è chi ha commentato positivamente, perlopiù volti famosi, come Patrizia Pellegrino che ha scritto: “Un uomo con un’energia incredibile che ha amato e difeso l’Italia e che amava il suo popolo”.

Non solo la conduttrice di Rai1: tanti volti dello spettacolo colpiti dalla tragica notizia

Il primo giorno di vacanze per Antonella Clerici non è certamente cominciato nel migliore dei modi. La conduttrice infatti da oggi non va più in onda con il suo E’ sempre mezzogiorno per la consueta pausa estiva e proprio da oggi doveva debuttare la nuova edizione di Camper che però è slittata proprio dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Ma oltre ad Antonella molti altri volti dello spettacolo si sono espressi sui social. Tra loro Lorella Cuccarini, Paola Perego, Simona Ventura, Barbara d’Urso, Gerry Scotti, Nunzia De Girolamo, Vladimir Luxuria, Valeria Marini, Alba Parietti, Alfonso Signorini e moltissimi altri.