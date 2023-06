Giulia Salemi, silenzio rotto sul suo ritorno al GF Vip? “Non ho firmato”

La nota influencer sarà presente anche nella prossima edizione del reality? Arriva la sua risposta

Sono numerosi i telespettatori che si augurano di rivedere Giulia Salemi nella prossima edizione del reality show che vede al timone Alfonso Signorini. La nota influencer in quella precedente ha avuto il ruolo di inviata social, e non ha mai negato che le piacerebbe essere opinionista della trasmissione che ritornerà su Canale 5 a settembre 2023. La diretta interessata ai microfoni di un’intervista concessa a La Stampa ha fatto finalmente chiarezza, dato che ha risposto a chi continua a chiedersi se la rivedremo nello studio del programma: “Non lo so, non sono stata licenziata, non ho firmato”.

L’ex gieffina è grata al famoso conduttore televisivo: “E’ un sostegno. Sono fortunata”

Di recente l’esperto di gossip Amedeo Venza ha annunciato che Giulia Salemi tornerà a ricoprire il ruolo di commentatrice dei social al GF Vip che tra qualche mese riapre i battenti con l’ottava edizione. L’ex gieffina si è raccontata a La Stampa, e tra le tante dichiarazioni fatte ha ringraziato Alfonso Signorini per averla voluta nel suo programma: “E’ un guru e un sostegno. Sono fortunata, la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”. A questo punto l’amata 30enne ha ammesso che il suo sogno è quello di essere alla conduzione di un programma in cui può esprimere se stessa: “Una contaminazione tra web e tv, due mondi primari che spesso non si parlano ma insieme sono il futuro”.

Giulia Salemi ammette la difficoltà con il ruolo interpretato sul piccolo schermo: “Ecco perchè è un duro lavoro”

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli con cui non è in crisi, ha anche svelato quali sono le presentatrici dalla quale prende ispirazione: “L’ironia di Michelle Hunziker, la dolcezza e il tatto di Silvia Toffanin, l’animo giocarellone di Alessia Marcuzzi”. Al primo posto per l’ex gieffina però c’è la popolare conduttrice Maria De Filippi: “In un campionato a sè, inarrivabile”. La giovane influencer si è espressa anche sul ruolo di lettrice del mondo social ammettendo che non è affatto una passeggiata: “E’ un duro lavoro. La gente non sa, ti attacca, dice che sei una nullafacente. Ogni storia, ogni post, è frutto di impegno e studio. La concorrenza è spietata, non puoi mollare mai”. Poi ha confessato di preferire Twitter a Instagram, spiegando il motivo: “Più personale e spontaneo, lo adoro e uso ormai da dieci anni”.