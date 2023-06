Milo Infante, record di ascolti: risultati straordinari ma Ore 14 si accorcia

Ore 14 fa il boom di ascolti: superiori al 9% di share, la reazione del conduttore

Un emoticon di una faccia sorridente con gli occhi a forma di cuore per testimoniare felicità ed entusiasmo. È con questa semplice emoticon allegata ad un articolo sugli ascolti del suo programma che Milo Infante ha festeggiato il record di ascolti di Ore 14, condividendo la sua gioia con tutti i suoi follower. Il talk del primo pomeriggio di Rai2 incentrato sulla cronaca nera puntata dopo puntata e stagione dopo stagione è cresciuto tantissimo negli ascolti fino a raggiungere lo share record superiore al 9% registrato nella puntata andata in onda ieri, lunedì 20 giugno. Per l’esattezza il programma, stando a quanto riporta l’affidabile DavideMaggio.it, ha totalizzato 971.000 spettatori con il 9.2%. Numeri importanti che rendono ormai certa ed ufficiale la riconferma del talk anche nella prossima stagione televisiva.

Milo Infante costretto a ridurre la puntata di oggi del suo programma: “Comunicato da poco”

Il conduttore se da una parte ha potuto gioire per gli ascolti record di Ore 14, dall’altro in diretta non ha nascosto un po’ di insoddisfazione per le scelte della rete di ‘sacrificare’ spesso e volentieri il suo talk per lasciare spazio ad altro come l’approfondimento politico o sportivo, proprio per lasciare spazio alle gare di ciclismo il programma non è andato in onda a maggio per circa sue settimane. Infatti, la puntata di oggi del suo programma è andata in onda in versione ridotta ed il conduttore, non senza un po’ di amarezza, ne ha spiegato il motivo in apertura:

“Saremo più rapidi del solito anche perché ci hanno comunicato da poco che Ore 14 terminerà oggi alle 14.58 perché ci sono le commemorazioni al senato dedicate a Silvio Berlusconi.”

Ore 14 andrà in onda fino al 30 giugno: già annunciato il ritorno nella prossima stagione televisiva

Milo Infante ed il suo talk informeranno gli spettatori di Rai2 con gli aggiornamenti sui fatti di cronaca più importanti e scioccanti del nostro Paese fino a venerdì 30 giugno. Durante la pausa estiva non andrà in onda per poi ritornare nella prossima stagione televisiva, 2023/2024. È stato già annunciato, infatti, dallo stesso Milo Infante il ritorno in onda a settembre del suo programma per il quinto anno consecutivo sempre nella stessa fascia oraria. Di recente, invece, Infante in diretta non ha nascosto la sua angoscia per le sorti della piccola Kata bimba di cinque anni scomparsa a Firenze nei giorni scorsi e non ancora ritrovata.