Roberta Bruzzone rivela la verità sul suo addio a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, la criminologa è venuta allo scoperto: “Non ero più stimolata”

Roberta Bruzzone ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna. Ed in questa occasione ha parlato ovviamente del suo lavoro e dei casi di cronaca nera più discussi in queste ultime settimane. Ad un certo punto la giornalista del periodico edito da Cairo Editore non ha potuto nascondere il fatto che la sua assenza all’ultima edizione del talent show vip condotto da Milly Carlucci si è sentita e come. E quest’ultima ha subito tenuto a chiarire che è stata sua la decisione di non prendere più parte al programma perchè ad un certo punto ha capito di non avere più stimoli per continuare quella avventura: “Ho scelto di non andarci più perchè non ero più stimolata…”

Roberta Bruzzone fa un chiarimento sul talent show di Milly Carlucci: “Esperienza gradevole, ma ho preferito fare altro”

Successivamente la criminologa, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, ha tenuto a spiegare che si è molto divertita a Ballando con le stelle, ma ha poi deciso di fare altro di più qualificato alla sua professione da criminologa:

“E’ stata un’esperienza gradevole ed interessante, ma preferisco stare in tv in maniera più qualificata per esempio in trasmissioni come Ore 14 o La vita in diretta…”

Proprio in queste trasmissioni la Bruzzone è ospite fissa e commenta i casi di cronaca più rilevanti.

La criminologa ed i suoi piani per questa estate: “Ho bisogno di riposarmi”

La giornalista del settimanale Diva e Donna ha poi chiesto a Roberta Bruzzone quali sono i suoi piani per questa estate appena iniziata. E la criminologa, dopo aver rivelato il motivo per cui ha detto addio a Ballando con le stelle, nel cui cast potrebbe esserci Jasmine Carrisi, ha subito confessato di credere che andrà in Sardegna, dove ha una casa:

“Ho solo voglia di riposarmi: è stato un anno tostissimo tra consulenze, casi e tv…Ogni anno mi ripropongo di rallentare, ma è sempre peggio…”

Quest’ultima ha poi ricordato di avere anche tante serate in programma con la sua band RockRiders Band. La giornalista ha quindi fatto presente alla criminologa di essere venuta a sapere che nella band c’è anche suo marito. E la Bruzzone ha confermato: “Io e lui siamo tagliati per stare insieme: abbiamo entrambi due caratteri forti e con grandi personalità, con una sfera di autonomia importante…”