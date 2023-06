Temptation Island, quanto guadagnano Filippo Bisciglia e le coppie

Quanto guadagna il conduttore del reality delle tentazioni? Tutta la verità

Lunedì prossimo inizierà finalmente la nuova edizione di Temptation Island. E alla conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia. Stavolta saranno 7 le coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso nei sentimenti per capire se continuare la loro storia d’amore o rompere definitivamente. In attesa di scoprire cosa riserverà loro il destino si segnala che il portale di news Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza quanto guadagneranno i protagonisti. Inziziamo subito con il padrone di casa, il quale in base alle indiscrezioni raccolte dal sito sembra che percepirà un cachet intorno ai 50.000 euro netti più tutta la visibilità che otterrà grazie al reality delle tentazioni.

Temptation Island, quanto guadagneranno le coppie? Spunta l’indiscrezione

Adesso che è stato svelato quale dovrebbe essere il cachet di Filippo Bisciglia alla guida del reality show più piccante della tv italiana è arrivato il turno di sapere quanto guadagneranno invece le coppie che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore decidendo di affrontare questa avventura. In base sempre alle voci di corridoio raccolte dal portale Dagospia.it il cachet che percepirebbe ogni coppia si aggira tra i 1.800 ed i 2.600 euro per passare 21 giorni nel lussuosissimo resort in Sardegna. Ovviamente anche loro, oltre i soldi, potranno contare sulla grande visibilità data dal partecipare ad il reality di Bisciglia, il quale è un po’ in ansia per questo ritorno in tv su Canale 5.

Filippo Bisciglia pronto per la nuova edizione del reality show: quali sono le 7 coppie

In tanti ora si chiederanno quali saranno queste coppie che hanno deciso di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island in partenza lunedì 26 giugno 2023 su Canale 5. Sono sette in tutto e sono formate da Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Mirko e Perla e Francesca e Manuel e Alessia e Davide. Le coppie, almeno come tutti gli spettatori hanno potuto vedere dai promo in cui si sono presentate, hanno mostrato di avere tanti problemi da risolvere. E chissà se questo percorso nei sentimenti aiuterà queste coppie a capire se continuare la loro storia d’amore oppure decideranno di metterci definitivamente una pietra sopra. Ovviamente i fidanzati e le fidanzate in questo percorso nei sentimenti verranno accompagnati da tentatori e tentatrici che cercheranno in ogni modo di provocarli e metterli in seria difficoltà. Chi cederà alle loro lusinghe? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova edizione del reality show a partire da lunedì 26 giugno ovviamente in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.