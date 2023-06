Tommaso Zorzi esce finalmente allo scoperto: chi è il nuovo compagno (FOTO)

Conduttore ha un nuovo fidanzato? La fuga in Puglia e le foto in dolce compagnia

Ha chiuso la sua ultima storia d’amore da circa un anno, Tommaso Zorzi. L’influencer ed ex gieffino infatti è stato a lungo legato al ballerino Tommaso Stanzani, lanciato dalla fucina di Maria De Filippi. Con l’ex allievo della scuola di Amici, entrato nel cast di Viva Rai2 quest’anno, Zorzi avrebbe mantenuto comunque un rapporto ottimo e sui social ha sempre raccontato che, anche se la loro storia è finita, il bene non è passato. L’artista infatti è stato presente anche alla festa di compleanno dell’influencer lo scorso 2 aprile. A quanto pare però adesso al suo fianco ci sarebbe un’altra persona. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, è stato pizzicato in compagnia di un noto stilista, come visibile nella foto in alto, con il quale avrebbe condiviso di recente una vacanza in Puglia.



Tommaso Zorzi ha ritrovato il sorriso: chi sarebbe il nuovo compagno del conduttore

Sarebbe Andrea Incontri il nuovo compagno del conduttore. Lo stilista, architetto e direttore creativo di Benetton starebbe frequentando da circa un mese l’influencer. Nonostante la differenza d’età, Zorzi ha 28 anni mentre Incontri ne ha 52, la coppia sarebbe molto affiatata. Dopo le vacanze in Puglia, sono stati infatti paparazzati all’aeroporto di Linate in cerca di un Taxi, successivamente in scooter insieme (come visibile nella foto in basso) e a cena insieme a Casa Cipriani. Qui avrebbero preferito entrare separatamente, per uscire poi insieme dopo una cena tete a tete. Insomma, al momento nessuna notizia ufficiale riguardo a un possibile nuovo amore per l’ex gieffino che non si è lanciato in slanci affettuosi in pubblico con Incontri. Segno che tra i due potrebbe esserci anche soltanto una semplice amicizia.



Influencer pronto per un nuovo progetto dopo Drag Race Italia: le ultime indiscrezioni

Intanto, dopo due edizioni al timone del programma di Paramount+, pare che l’avventura di Tommaso Zorzi nel programma sia giunta al termine. Il suo posto infatti nella nuova edizione sarà ricoperto da Chiara Iezzi e Paolo Camilli. In base quanto riportato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, però sembrerebbe che per l’influencer, attaccato duramente da un amico proprio di recente, ci sia in cantiere un nuovo programma. “Per l’ex vincitore del GF Vip” si legge sulla nota rivista “sono già pronti altri ambiziosi progetti”. Il nome del possibile nuovo programma dell’influencer non è stato però ancora svelato. Al tempo ogni risposta!