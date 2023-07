Estate in diretta, voce rotta per De Girolamo-Semprini: “E’ terrificante”

Gianluca Semprini scosso da un dato: “Non si può più parlare di caso isolato”

Ultima puntata della settimana per Estate in diretta che anche oggi, come ogni giorno escluso il weekend, dalle 17:10, ha iniziato ad informare i telespettatori della rete con i casi di cronaca più importanti. In particolare Nunzia De Girolamo e il collega hanno dovuto dare al pubblico una notizia che per primi ha sconvolto loro, apparsi infatti molto provati e con un filo di voce. Si tratta dell’omicidio avvenuto a Voghera dove una mamma ha ucciso il figlio, un bimbo di solo un anno, strangolandolo, come annunciato oggi proprio in diretta. A tal proposito Gianluca ha detto:

“Purtroppo non si può più parlare di caso isolato. Noi vi diamo un dato che ci ha sconvolto: ci sono due figli uccisi ogni mese. Un dato terrificante: nel 60% dei casi sono le mamme, nel 70% quando parliamo di bambini”.

Nunzia De Girolamo affranta: “Una storia che da mamma mi colpisce particolarmente”

Oltre all’immagine di Gianluca Semprini provato per il caso di cronaca in questione anche la conduttrice di Estate in diretta è apparsa visibilmente turbata. Quando infatti doveva annunciare quanto accaduto ha subito detto:

“Passiamo ad una storia che da mamma mi colpisce particolarmente. Ci si chiede sempre come si faccia a sopravvivere ai figli e allora come si fa ad uccidere un figlio?”.

Nunzia ha poi spiegato nei dettagli, perlomeno di quanto emerso fino ad ora, tutto quello che è accaduto avvalendosi dell’aiuto dell’inviato del programma presente proprio sul posto del tragico evento e di una professionista in studio. Pare che la donna soffrisse di depressione proprio dal momento del parto.

I conduttori di Estate in diretta lanciano un messaggio importante

Grazie a Nunzia De Girolamo e al collega è stato possibile scoprire di più su quanto accaduto a Voghera. La donna, una 45enne, si chiama Elisa. I soccorsi sono stati chiamati dalla nonna materna mentre la donna ha ammesso subito le sue responsabilità ma è apparsa sotto shock. Ad aggiungere informazioni importanti è stato poi Gianluca Semprini che ha detto innanzitutto che la famiglia è sconvolta e che il marito della donna è un autotrasportatore. I due avevano desiderato a lungo questo bambino.

“Il nonno è arrivato subito, le sue parole sono state durissime. Ha detto che non bisognava lasciarla da sola”

ha spiegato Gianluca. A tal proposito, grazie anche alla professionista presente in studio, si è parlato della necessità di non lasciare le mamme da sole in momenti così delicati e con segni evidenti di problematiche.