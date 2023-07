Non sono una signora si rifarà? Ultime voci, Alba Parietti in trepidazione

Alba Parietti in trepidazione, ultime indiscrezioni di NuovoTV: ci sarà Non sono una signora 2?

Nessuno sembrava scommettere sul buon esito di Non sono una signora, show di Drag Queen in onda su Rai2 in cui in ogni puntata cinque volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo si cimentano nell’arte delle Drag Queen. E invece lo show condotto da Alba Parietti ha esordito con degli ottimi ascolti che sono rimasti tali anche nelle puntate successive tanto da chiedersi se ci sarà una seconda stagione. E tale domanda se l’è posta anche una lettrice di NuovoTv, Nina da Bari che al settimanale ha ammesso:

“Il programma di Alba Parietti con i vip travestiti da Drag Queen mi è piaciuto tantissimo. L’ho trovato fresco e divertente. Sono d’accordo con quanto ha dichiarato la conduttrice qualche giorno fa che meriterebbe una seconda edizione. Non credo però che succederà mai.”

“Non sono una signora può avere un’altra possibilità”: il settimanale non smorza l’entusiasmo

Lo show di Drag Queen condotto da Alba Parietti doveva andare in onda nella scorsa stagione televisiva, in seguito è slittato prima a dicembre, poi in primavera, poi maggio ed infine in estate. Tutti questi rinvii e slittamenti hanno fatto ipotizzare alla lettrice di NuovoTv la mancata riconferma dello show. Invece il settimanale non ha smorzato l’entusiasmo:

“Nessuno di noi può sapere cosa riserverà il futuro e questo vale anche per Alba Parietti e per il suo programma… Vero è che il programma è stato rinviato più volte ed è andato in onda in un periodo infelice, in estate, ma questo non significa che non possa avere un’altra possibilità, i risultati degli ascolti sono stati buoni.”

Alba Parietti pronta al finale del suo show: anticipazioni sull’ultima puntata

Nel frattempo sta andando in onda la puntata finale di Non sono una signora. Mara Maionchi non ci sarà ed al suo posto tra gli ‘indagatori del glitter’ ci sarà Amanda Lear. Per quanto riguarda le identità delle Drag Queen finaliste, invece, secondo molti She Funk potrebbe essere il ballerino Andreas Muller. Meno dubbi, sembrano esserci invece su chi sono le The Nancies: Gigi e Ross. Totalmente misteriosa è l’identità di Ayumi Flambè ed il nome di Simone Montedoro, il più gettonato, non sembra convincere. Meusa Du Champ è quasi certamente il cuoco/rugbista Andrea Lo Cicero mentre Energy Crisis sembra essere Enzo Paolo Turchi. Saranno realmente loro? Questa sera scopriremo le vere identità delle cinque Drag finaliste mentre Alba Parietti in una recente intervista ha rivelato di essere speranzosa per una seconda edizione del suo show.