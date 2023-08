Diletta Leotta ha partorito! La foto della figlia: “Sei il regalo più bello”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 16, 2023 , in Gossip

La conduttrice ha avuto la sua bambina, si chiama Aria: su instagram la prima foto

E’ arrivato il grande giorno per Diletta Leotta, diventata mamma poco fa! Come stanno scrivendo tutti i blog e le testate giornalistiche da pochi minuti, la conduttrice ha avuto la sua prima figlia, che si chiama Aria. L’annuncio ufficiale lo ha dato Diletta stessa con una bellissima foto pubblicata sul suo profilo instagram (è l’immagine disponibile in alto) nella quale la si vede nel letto d’ospedale, subito dopo il parto, mentre abbraccia la bambina, accanto al compagno e neopapà, il calciatore tedesco Loris Karius.

Diletta Leotta è mamma: “Benvenuta piccola Aria, sei il mio regalo più bello”

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria!” è lo stato che Diletta Leotta ha allegato alla foto in questione, al quale ha poi aggiunto: “Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Ovviamente, subito dopo l’annuncio della nascita della figlia, non solo il web è letteralmente esploso nel dare la notizia, ma i social stanno facendo la loro parte: e sul profilo di Diletta, commentando la foto da lei pubblicata, tantissimi followers ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo le stanno facendo gli auguri.

Gli auguri dei colleghi della televisione a Diletta Leotta, mamma per la prima volta

Tra i commenti da parte di personaggi famosi si nota quello di Chiara Ferragni, che ha scritto “Congratulazioni baby”, allegando tre cuori; anche Elettra Lamborghini ha lasciato i suoi auguri scrivendo “Benvenuta piccolina”; e tantissimi altri messaggi come quello del profilo ufficiale di Verissimo, di Giulia Salemi, di Rudy Zerbi, di Elodie, di Elisabetta Gregoraci, di Deianira Marzano e molti ancora. E chissà se ora che sono diventati genitori, Loris Karius e Diletta Leotta (che di recente ha fatto una proposta a Michelle Hunziker) decideranno di sugellare il loro amore convolando a nozze!