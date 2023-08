Flavia Vento rivuole Barbara d’Urso: “La Merlino è diversa. Cronaca? Basta”

Il pensiero di Flavia Vento sul cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi per Pomeriggio Cinque

Tra i volti più noti del piccolo schermo è giusto parlare di Flavia Vento, showgirl romana che negli ultimi anni si è resa celebre soprattutto per la sua castità ormai lunga dieci anni. Flavia, al settimanale Mio, ha avuto modo di parlare anche dell’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque e quindi anche dei programmi Mediaset commentando così:

“Mi dispiace molto e la ringrazio perché con lei ho lavorato molto. Ci mette il cuore in quello che faceva e, con Pomeriggio Cinque, ha aiutato tantissime persone”.

Da ciò si evince come Flavia sia profondamente dispiaciuta dalla decisione presa di Pier Silvio Berlusconi di cambiare conduttrice ad un programma nato proprio con la Carmelita nazionale. Come ben ricordiamo, la Vento è stata ospite non solo nel programma pomeridiano della d’Urso ma anche nelle altre trasmissioni da lei condotte come Domenica Live, Live non è la d’Urso e La Pupa il Secchione, trasmesso su Italia uno. Sappiamo benissimo che con il contratto in scadenza nel dicembre 2023, Barbara d’Urso avrebbe richiesto delle prime serate che però Mediaset non le avrebbe concesso. Ma cosa pensa la Vento della conduzione affidata a Myrta Merlino? Scopriamolo subito.

Il commento pungente di Flavia Vento sull’arrivo di Myrta Merlino al posto della d’Urso

Flavia Vento, al settimanale Mio non solo ha avuto la possibilità di parlare del suo dispiacere per l’abbandono del programma di Barbara d’Urso ma ha anche così commentato l’arrivo di Myrta Merlino:

“Myrta Merlino è una donna diversa, più da politica, ma la tv è anche intrattenimento. Ci siamo stufati della cronaca e vogliamo vedere i programmi leggeri”.

Insomma, Flavia Vento non ha utilizzato mezze misure né mezzi termini. È molto dispiaciuta del cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi. I telespettatori, abituati negli anni ad essere sempre accompagnati dalla Carmelita nazionale, si ritroveranno per la prima volta con una conduttrice che non ha mai lavorato in Mediaset e che in molti ricorderanno essere più propensa a raccontare fatti di cronaca e di politica. La Vento al settimanale però ha parlato anche della truffa amorosa che ha sventato nel 2021. Molti ricorderanno che, un falso Tom Cruise, sapendo della sua grande passione per l’attore americano, provò a corteggiarla chiedendole dei soldi.

Il dispiacere per la sostituzione di Barbara d’Urso e i suoi prossimi impegni televisivi

Flavia Vento avendo rilasciato delle dichiarazioni circa il cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi per la conduzione di Pomeriggio Cinque, non è stata l’unica a pensarla in questo modo. Infatti, sui social network molti sono i fan della Carmelita nazionale che hanno dimostrato dispiacere e sgomento nel non vederla più, il pomeriggio, ad augurare una buona serata e a lasciare un po’ di leggerezza che in tv non fa mai male. Per quanto riguarda la Vento, invece, al momento non sono noti suoi imminenti impegni televisivi.