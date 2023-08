Il paradiso delle signore, dramma nel passato di Gioia Spaziani: “Morta presto”

Gioia Spaziani e il dramma nel suo passato: “Mia mamma se n’è andata in anticipo”

Lunedì 11 settembre tornerà in onda la soap di Rai1 con le puntate della nuova stagione. Le novità non mancheranno come e soprattutto l’arrivo della famiglia di Maria Puglisi, il padre, la sorella e la mamma Concetta. Ad impersonare Concetta Puglisi ne Il paradiso delle signore ci sarà l’attrice Gioia Spaziani che ha già recitato in moltissime fiction di successo e che adesso è pronta per confrontarsi con questo nuovo personaggio. Per l’occasione l’attrice ha rilasciato una lunga intervista al magazine Diva e Donna dove ha confessato un dramma nel suo passato la morte prematura della mamma:

“Se n’è andata in anticipo, era una donna di rara bellezza”.

L’attrice sul rapporto con la madre ha poi aggiunto: “Ci teneva che parlassimo un buon italiano, lei aveva origini campane e una bellissima voce…in casa il dialetto era bandito”.

Il paradiso delle signore anticipazioni, “Ecco chi è Concetta Puglisi”: parla l’attrice

E durante l’intervista Gioia Spaziani non poteva non fornire delle anticipazioni sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore spiegando meglio chi è Concetta Puglisi. Sul suo personaggio ha rivelato:

“Concetta Puglisi è donna e madre, una figura che viene dal passato ma con lo sguardo puntato dritto sul futuro. È il motore caldo della famiglia.”

L’attrice ha poi aggiunto che sul set si è trovata benissimo, è stata accolta con calore e si sta divertendo e poi, infine, ha anche aggiunto com’è il suo rapporto con gli altri attori soprattutto con Massimo Cagnina che impersonerà Ciro Puglisi: “Con Massimo Cagnina si è venuto a creare un bel feeling, è l’attore che interpreta mio marito”. Insomma tutto è pronto per la nuova stagione e giorno dopo giorno cresce la curiosità soprattutto sui nuovi personaggi.

Concetta, Ciro e Agata Puglisi: chi sono le new entry al Paradiso 8

Dalle anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore si scopre che alcuni storici personaggi non ci saranno più come Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Agnese Amato (Antonella Attili). Tuttavia, ci saranno anche delle new entry come la famiglia Puglisi che dalla Sicilia raggiungerà la figlia Maria (Chiara Russo) nel capoluogo lombardo. La famiglia è composta dal padre Ciro, uomo d’altri tempi, la madre Concetta e la figlia più piccola Agata che, per inseguire la sorella, sarà attratta dalla Milano degli anni ’60 del boom economico. Di recente, invece, ha fornito delle clamorose anticipazioni su Guarnieri, Roberto Farnesi