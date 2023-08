Un posto al sole anticipazioni: scelta shock di Damiano, paura per Marina

Anticipazioni Upas 28 agosto-1 settembre: Marina ha un malore

Lunedì 28 agosto Un posto al sole tornerà su Rai3 con le puntate inedite. In questi 15 giorni sono andate in onda delle puntate speciali. L’ultimo episodio trasmesso l’11 agosto ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Damiano, dopo aver saputo che suo figlio Manuel si trovava in possesso di una pistola perché Rosa aveva consentito al fratello Eduardo di lasciare un borsone pieno di armi a casa sua, si è recato dall’ex amico per la resa dei conti. Il poliziotto, però, ha ucciso uno degli scagnozzi di Sabbiese pur non essendo in servizio. Le telecamere hanno ripreso tutto. Eduardo ha ricattato Damiano: se vuole salvarsi la vita deve diventare un suo informatore! Le anticipazioni della soap di Rai3 dal 28 agosto all’1 settembre rivelano che Marina, in procinto di trasferirsi a casa sua, avrà un malore. Renato, di ritorno dalle vacanze in Sicilia, scoprirà che Giulia e Luca sono tornati insieme. Raffaele e Ornella devono partire per Barcellona ma il portiere deve trovare prima un degno sostituto. Nei nuovi episodi Rosa confesserà a Clara di aver mentito alla polizia. Lara proporrà a Roberto di andare a vivere insieme. Giulia cercherà di chiarire la sua situazione con Luca.

Un posto al sole, trame prossima settimana: nuova amnesia per Luca

Nelle puntate della soap di Rai3 della prossima settimana Damiano sarà ancora in pericolo. Il poliziotto si avvicinerà ad Eugenio per carpirgli informazioni sulle indagini, davvero tradirà il magistrato e la sua divisa per aiutare Sabbiese? Roberto rifiuterà la proposta di Lara di andare a vivere insieme ma si sentirà sempre più distante da Marina. Michele cercherà di convincere Luca a parlare con Giulia della sua malattia. Il dottore, intanto, sarà colpito da una nuova amnesia. La malattia sta peggiorando? Clara deciderà di chiarire la sua posizione con Edoardo.

Anticipazioni Soap Rai3, nuovi episodi: la proposta inaspettata di Riccardo

Marina si sentirà sempre più sola. Le anticipazioni delle prossime puntate della storica soap rivelano che ci sarà una svolta nel rapporto tra Guido e Mariella grazie a un gesto di lei. Dopo la vacanza a Lisbona con Rossella, Riccardo prenderà una decisione sorprendente e del tutto inaspettata. Tra Mariella e Serena ci sarà un nuovo malinteso. Damiano sarà logorato da un conflitto interiore: chiederà aiuto a Viola? L’appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è per lunedì 28 agosto alle 20:45 circa su Rai3.