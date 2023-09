Affari Tuoi, senza fiato Amadeus: mai accaduto ciò che si è visto stasera!

La nuova edizione di Affari Tuoi non poteva iniziare con una beffa peggiore!

Colpo di scena clamoroso nella prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi, andata in onda oggi, domenica 10 settembre 2023, a partire dalle 20.35 su Rai1, come sempre con la conduzione di Amadeus. A giocare è stato il concorrente della Puglia, affiancato dalla moglie. Una partita baciata dalla fortuna fin da subito, tant’è che il concorrente è riuscito ad eliminare tutti i pacchi azzurri rimanendo con 6 pacchi rossi e, come se non bastasse, dai pacchi rossi ha eliminato i più bassi e, rimasto con 3 pacchi, è riuscito clamorosamente a mantenere 100.000 e 300.000€. A quel punto è arrivata l’offerta, 90.000€, che il concorrente ha accettato ma, aperto il pacco a lui affidato, ha avuto l’amara scoperta di vedere che dentro c’erano i 300.000€, quindi il massimo! Nonostante la beffa, la puntata si è chiusa comunque in festa: 90.000€ è una cifra decisamente importante. “Ci sono partite incredibili e questa la ricorderemo per sempre” ha commentato, incredulo per come sono andate le cose, il conduttore.

Affari Tuoi ha cambiato studio: addio Milano, in questa stagione va in onda da Roma

A differenza della scorsa stagione, durante la quale il gioco dei pacchi condotto da Amadeus è andato in onda dagli studi di Milano Mecenate, in questa edizione il programma si è spostato a Roma, occupando lo storico Teatro delle Vittorie, quindi la sede di Soliti Ignoti: e con un cambio di scenografia, dopo la settimana del Festival di Sanremo proprio nel Teatro delle Vittorie tornerà il gioco delle identità, che rimarrà in video per tutta la seconda parte della stagione, dato che l’ultima puntata di Affari Tuoi è prevista per il 5 febbraio.

Sfida in ascolti tra Affari Tuoi e Paperissima Sprint: Striscia torna più avanti

In questi primi giorni della nuova stagione tv il programma condotto da Amadeus non sfida il suo competitor più temibile, ossia Striscia la notizia, che partirà entro fine mese, bensì Paperissima Sprint, in onda con le ultime puntate dell’estate: sarà interessante scoprire, quindi, come se la caverà in ascolti il gioco dei pacchi prima contro il programma dedicato alle papere e poi contro il TG satirico della rete ammiraglia Mediaset. Ricordiamo, a questo proposito, che la scorsa stagione è stata seguitissima, motivo per il quale i vertici Rai hanno deciso di rimandare il ritorno di Soliti Ignoti al 2024, per lasciare il posto in palinsesto in questi mesi, appunto, ad Affari Tuoi.