Fiction Maria Corleone: arriva lo spoiler dell’attrice Rosa Diletta Rossi

Rosa Diletta Rossi rivela: “Ci sarà un taglio netto nella vita di Maria”

La serie in quattro puntate Maria Corleone darà il via alla grande stagione delle fiction di Canale 5. La prima puntata andrà in onda mercoledì 13 settembre. Ad interpretare Maria Corleone l’attrice Rosa Diletta Rossi che ha parlato del suo personaggio in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco cosa ha rivelato:

“Io ho sempre interpretato brave ragazze: questa è la prima volta che cambio così tanto. A un certo punto Maria perde il sorriso, c’è un taglio netto nella sua vita”.

La trama ha tutti gli ingredienti per appassionare i telespettatori. La giovane Maria Corleone si è trasferita da Palermo a Milano per realizzare il suo sogno di diventare una stilista. Aspetta un bambino dal compagno Luca Spada, un giovane magistrato. La sua vita cambierà per sempre quando rientrerà in Sicilia per festeggiare l’anniversario di nozze dei suoi genitori. Rimarrà coinvolta in un attentato in cui morirà il fratello gemello. A quel punto, per difendere l’onore della sua famiglia e vendicare il fratello, deciderà di rimanere a Palermo e inizierà a conoscere i meccanismi della mafia. La stilista, futura mamma, diventerà “una boss” della mafia siciliana.

L’attrice di Maria Corleone elogia Fortunato Cerlino: “E’ un attore talmente bravo che ti incute timore”

Per Maria sarà quasi naturale diventare una mafiosa, seguirà le orme del padre Don Luciano Corleone interpretato da Fortunato Cerlino. Rosa Diletta Rossi e Cerlino si erano già incontrati in Nero a metà dove lei vestiva i panni di Alba, la figlia del commissario interpretato da Claudio Amendola e lui quello di un collega poliziotto. Confessa l’attrice:

“Nella serie precedente ci incrociavamo in situazioni sporadiche, stavolta Cerlino interpreta mio papà. E’ stato intenso, è un attore talmente bravo che ti incute timore, il che era giusto visto che tra Maria e il padre ci sono sia una conflittualità che un amore enorme”.

Anticipazioni Maria Corleone dal 13 settembre su Canale5: trama e cast

Nel cast di Maria Corleone, oltre a Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino, ci sono anche Aglaia Mora che interpreta la madre Rosa Corleone, Alessandro Fella che è Luca Spada, il fidanzato della protagonista. E poi ancora Tosca D’Aquino, Emmanuele Aita, Christian Burruano e Federica De Cola. L’appuntamento con la prima puntata di Maria Corleone è per mercoledì 13 settembre in prima serata su Canale 5: ci sarà un susseguirsi di clamorosi colpi di scena.