Fiorello: “Sto pensando a un varietà di sera”, ma con una novità assoluta

Pronto un nuovo progetto per Fiorello: “Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti”

Dove passa lascia il segno, su questo non c’è dubbio. L’energia dello showman è estremamente contagiosa e in grado di far venire il buonumore a chiunque. E proprio la sua ondata di energia si è sentita anche ieri durante il Festival della Comunicazione di Camogli, in Liguria, a cui ha preso parte. Qui lo showman siciliano ha parlato del ritorno di Viva Rai2, su cui c’è molta attesa, senza tralasciare una dose di ironia sui colleghi e sulla politica. Poi però, come riporta Davide Maggio, Rosario ha rivelato l’idea di un nuovo programma nella fascia serale. A tal proposito ha detto:

“Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata ma con tempi diversi dai soliti. Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti”.

Si lavora per il ritorno dello show mattutino ma il conduttore ammette: “Non c’è ancora l’ufficialità”

Nel corso dell’estate è scattato l’allarme su Viva Rai2 per paura che la seconda edizione non andasse a buon fine a causa di alcune polemiche legate a via Asiago. Poi, invece, è arrivata la notizia del cambio di location, ovvero il Foro Italico. E proprio ieri, nel corso dell’evento, parlando del ritorno del programma Fiorello ha detto:

“Stiamo lavorando per fare Viva Rai2 al Foro Italico. Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre”.

Spazio poi alla satira pura che per quanto riguarda la politica ha visto protagonisti Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno, negli ultimi giorni travolto da una polemica. “L’opposizione della Meloni è il PD? No, suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice ma vaf*” ha detto.

Fiorello ci sarà nella prossima edizione della kermesse musicale? “Andrò solo l’ultima sera”

Mentre dietro le quinte è già partita la macchina dei lavori per il Festival di Sanremo 2024, sempre con la conduzione di Amadeus, allo showman siciliano è stato chiesto se lui ci sarà. Questa la sua risposta:

“Se Amadeus mi inviterà andrò solo l’ultima sera per dire Ama basta”.

In merito poi alle recenti voci circa la possibilità della presenza di Gerry Scotti lo showman siciliano si è detto favorevole. “La foto di Amadeus con Gerry Scotti un indizio per il prossimo Sanremo? Perché no. Veniamo tutti da Radio Deejay e per Gerry Scotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera” ha concluso.