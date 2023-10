Ballando con le stelle, boom: il Papa tra i telespettatori? Milly: “Onorata”

Papa Francesco guarderà il suo amico Lino Banfi a Ballando

Il fervore e l’attesa per l’imminente inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle sono palpabili in ogni angolo del paese. Non sorprende, quindi, che il mondo televisivo sia in subbuglio. In una recente intervista esclusiva pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù, Milly Carlucci ha gettato luce su una notizia che ha suscitato un enorme interesse: Papa Francesco potrebbe seguire con interesse alcune puntate dello spettacolo. Il legame profondo e sincero tra Banfi e il Pontefice ha suscitato grande curiosità e attenzione:

“Ne sarei onorata. Posso garantirle che la nostra è una trasmissione che parla e si rivolge a tutti.”

Milly Carlucci ha riflettuto su quanto questo fatto aggiunga un peso significativo alla responsabilità di portare avanti uno show conosciuto per il suo stile sobrio ed elegante, che ha conquistato un posto speciale nel cuore dei telespettatori.

Una responsabilità maggiore per Milly Carlucci e la nuova edizione

Milly Carlucci, sempre nella sua splendida intervista sul settimanale DiPiù, ha voluto esprimere ancor di più il suo impegno in vista di un telespettatore così importante come Papa Francesco:

“Sapere che il Papa potrebbe essere uno dei nostri telespettatori è una bella responsabilità comunque ma anche motivo di gioia. Io amo Papa Francesco.”

La conduttrice è quindi al settimo cielo sapendo che il Santo Padre potrebbe assistere alle splendide performance dei suoi concorrenti. Questo inaspettato coinvolgimento del Santo Padre è da attribuire, in gran parte, alla partecipazione di un illustre concorrente, Lino Banfi. La necessità di mantenere la giusta atmosfera e di gestire i giurati, con particolare attenzione a Selvaggia Lucarelli, famosa per le sue critiche dirette e spesso provocatorie verso i vip, sarà cruciale. Per la conduttrice, quindi, si apre una nuova stagione ricca di soddisfazioni e responsabilità.

Sara Croce, la nuova Milly Carlucci del futuro

Tra i partecipanti dell’edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha condiviso di sentire una connessione speciale, così come testimoniato sul settimanale DiPiù, con una giovane concorrente, Sara Croce:

“Ricorda me ai tempi di Pappa e Ciccia con i suoi sogni. E’ una ragazza sulla rampa di lancio, in crescita. Ora che sono dall’altra parte e mi occupo di casting, sono felice di averla presa.”

Questo ha portato alla riflessione sul percorso di carriera di Sara, un momento di bilancio e di prospettive future. L’evoluzione e il successo di questa giovane artista nel mondo dello spettacolo rappresentano una storia interessante da esplorare e condividere con il pubblico. Nella prima puntata dello show, ballerino per una notte sarà Andrea Antonello, noto per la sua intervista con suo padre Franco da Mara Venier.