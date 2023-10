Striscia: Fabrizio Corona fa nuovi nomi, ma viene smentito in diretta

Puntata surreale a Striscia la notizia: il conduttore comunica la smentita in diretta

Com’era stato anticipato oggi nel corso della giornata stasera, mercoledì 18 ottobre, è andato in onda il tapiro a Fabrizio Corona che gli è stato consegnato in nottata, intorno alle 4:15, dopo la sua ospitata tanto discussa e polemizzata ad Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo. Ovviamente rispetto alle anticipazioni sono emersi nuovi dettagli e soprattutto sono stati fatti tre nomi di giocatori ipoteticamente coinvolti nella vicenda del Calcioscommesse. Peccato però che una volta rientrati in studio Roberto Lipari ha risposto al telefono perché dalla regia dovevano comunicargli qualcosa. Poi il conduttore ha detto:

“A proposito del tapiro apprendiamo adesso da fonti giornalistiche che la procura di Torino avrebbe appena dichiarato che non risultano evidenze a carico dei tre giocatori citati”.

Ovvero Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

Fabrizio Corona accetta il tapiro ma si scaglia contro il programma di Rai3: “Sono rimasto veramente male”

Si è mostrato molto disponibile con Valerio Staffelli durante la consegna del tapiro, Fabrizio, ma non ha nascosto una certa delusione per come è stato trattato ieri sera nel programma Avanti Popolo di Rai3. “Sono rimasto veramente ma veramente male” ha detto all’inviato di Striscia la notizia spiegando che aveva preso degli accordi.

“Avevo preso degli accordi, ho 50 anni, non sono più quello di 25-30 anni. Abbiamo fatto un lavoro, abbiamo oggettivamente delle prove”

ha proseguito Fabrizio contestando anche l’atteggiamento di Nunzia De Girolamo. In particolare Fabrizio, che ha parlato di censura, non ha gradito il fatto che la conduttrice abbia lanciato un audio ma poi quando la regia gliel’ha bloccato lei ha chiuso lo spazio di Corona.

Non solo la smentita: anche la conduttrice vuole replicare contro Fabrizio Corona

Una volta rientrati in studio dopo la consegna del tapiro Sergio Friscia ha detto:

“Nunzia De Girolamo ci fa sapere di voler controbattere alle accuse di Corona su una eventuale censura. Domani non perdetevi la puntata”.

E in attesa di scoprire cosa dirà domani sera a Striscia la notizia la conduttrice di Avanti Popolo, e dopo la smentita arrivata in diretta, Roberto Lipari ha ironizzato sul fatto che quella di stasera sia stata una puntata ricca di colpi di scena. Poi ha scherzato proprio su Fabrizio dicendo: “Ovviamente i nomi li ha fatti Corona. Non sappiamo se siano le solite coronate, ci sono indagini in corso per accertare eventuali responsabilità”.