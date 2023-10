Un posto al sole, Angela tornerà? La risposta dell’attrice preoccupa i fan

Claudia Ruffo di Upas ammette: “Non so ancora quando tornerà Angela”

Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto. Ogni sera si sintonizzano su Rai3 più di un milione e mezzo di telespettatori per seguire le appassionanti vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. La trama è sempre più avvincente e i colpi di scena si susseguono. Da qualche tempo sono scomparsi dalla scena Angela, Franco e la figlia Bianca. La famiglia Boschi si è trasferita in Sicilia dove Angela ha ottenuto un lavoro. Claudia Ruffo, che interpreta Angela Poggi fin dalla prima puntata, è stata intervistata dal sito TvSoap.it. Alla domanda sulla data del suo rientro sul set ha risposto: “Non so ancora quando tornerà Angela”. La risposta ha messo in agitazione i tanti fan dell’attrice che non vedono l’ora di rivederla nella loro soap preferita. La storia d’amore, passionale e tormentata, tra Angela e Franco ha fatto sognare milioni di telespettatori. La donna, che lavora in un centro d’ascolto con la madre Giulia, è forte e coraggiosa. Dice la Ruffo a proposito del suo personaggio:

“Di lei mi piacciono l’altruismo, la forza, i valori per la famiglia che ha. E’ una donna in gamba. Penso davvero che ci vorrebbero più Angele al mondo”.

L’attrice di Angela ricorda una scena drammatica: “Impegno emotivo notevole”

Le vicende in cui è stata coinvolta Angela sono tante. Di recente ha suscitato interesse il fenomeno delle challenge in cui è rimasta coinvolta la figlia Bianca. E’ stato un modo per parlare della pericolosità dei social e del bullismo tra gli adolescenti. Ma quale scena è rimasta nella mente e nel cuore di Claudia Ruffo? Ecco la sua risposta:

“Ricordo come una bella prova impegnativa il momento in cui Angela viene sotterrata viva. Quello per me è stato un impegno emotivo notevole che poi mi ha dato grandissime soddisfazioni. Ci ho messo l’anima e il massimo impegno”.

Nuova sfida per Claudia Ruffo dopo Un posto al sole: “Sto scrivendo una sceneggiatura”

In questo periodo in cui è lontana dal set di Un posto al sole, Claudia Ruffo si sta dedicando ad altri progetti: “Sto finalmente scrivendo una sceneggiatura. Ormai il mio film è tutto nella testa. Ci tengo molto”. Ma l’attrice si sta muovendo anche nel campo della ristorazione e dell’imprenditoria. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3 (intanto Miriam Candurro ha fatto una confessione inaspettata).