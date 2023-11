Affari Tuoi, in lacrime il concorrente della Sicilia: “Ho il cuore spezzato”

La commozione del concorrente ricordando la mamma morta: “Se ne è andata a 42 anni”

E’ stata una partita di grande tensione quella della puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, giovedì 9 novembre 2023, che ha visto Salvo, concorrente della regione Sicilia, affiancato dalla moglie. Per la prima mezz’ora le cose si sono messe molto male per loro, rimasti con pochi pacchi rossi e molti pacchi azzurri, ma successivamente le cose si sono equilibrate, fin quando è arrivata da parte del dottore la proposta del cambio, alla quale Salvo ha reagito puntando il pacco numero 10 e spiegando, non senza riuscire a trattenere la commozione: “Quel numero mi ha causato grande dolore, perchè il 10 ottobre è morta mia mamma. Aveva 42 anni e ha lasciato tre figli piccoli”.

Ho amato mia mamma più della mia vita e la amo ancora adesso

ha poi rivelato, non nascondendo di aver avuto una vita molto difficile: “Ho sofferto e ho subìto tante umiliazioni” ha confessato.

“Una vita di sacrifici e di umiliazioni”, la confessione del concorrente siciliano

“Nella mia vita ho fatto molti sacrifici e ho avuto tante umiliazioni” ha rivelato il concorrente di Affari Tuoi, precisando subito dopo: “Ora ho quarant’anni e la vita mi ha premiato facendomi conoscere la mia anima gemella, mia moglie”.

Stiamo insieme da ventuno anni e l’amore che mi dà è impagabile

ha detto inoltre, facendo commuovere anche gli spettatori presenti in studio. “Mi fa paura il numero 10, ma magari stasera vuole riscattarsi nei miei confronti” ha detto successivamente Salvo, che alla fine ha deciso di rinunciare al pacco numero 4 e prendere proprio il numero 10, non prima di raccontare: “Quando è morta mia mamma avevo solo undici anni e a tredici ho già dovuto prendere le redini della famiglia e andare a lavorare”.

Affari Tuoi: il concorrente della Sicilia ha accettato un’offerta di 26.000€

La confessione sulla mamma scomparsa il concorrente di Affari Tuoi l’ha fatta nel momento in cui i pacchi rimasti erano quattro: 1€, 100€, 10.000€ e 75.000€. Dei pacchi in questione il primo ad andare via è stato quello con i 10.000€. Successivamente Salvo e la moglie hanno scoperto che il pacco 4, quello che avevano inizialmente, conteneva i 100€, dunque sono rimasti con 1€ e 75.000€: sono seguiti minuti di grande ansia fin quando hanno deciso di accettare l’offerta del dottore, ossia 26.000€, scoprendo pochi secondi dopo che nel nuovo pacco, come suddetto il 10, c’era 1€. La trasmissione si è chiusa quindi con applausi e lacrime di gioia.

